Migrace je vetší hrozbou než Rusko a Čína? Podle bývalého hokejového trenéra Vůjtka ano. Tvrdí, že Rusko zná

Hokejová sezóna odstartovala tradičním turnajem hráčů do 18 let Hlinka-Gretzky Cup v Břeclavi. I přesto, že čeští hráči obsadili páté místo, žádný zápas se jim nepovedlo vyhrát v normální hrací době. Na to Vůjtek reaguje tím, že jsme zaspali domu a pravděpodobně to bude mít i pokračující trend. Dříve bývalo v týmu kolem desítky hráčů, kteří následně odešli do NHL, tato doba však již pominula, tvrdí trenér.

Bývalý trenér hokejové reprezentace pohovořil také o tom, že v Česku vzniká malé ministerstvo sportu, resp. vládní agentura pro sport. Spoluautorem daného zákonu je bývalý hokejový brankář Milan Hnilička a ten také kandiduje na šéfa této instituce. Nicméně zákon Senátem neprošel, jelikož podle Jaroslava Kubery si jej Hnilička napsal sám pro sebe. „Já jsem především rád, že taková instituce, která je leckde ve světě běžná, vznikne konečně i u nás. Ten dokument samozřejmě detailně neznám, takže to nemíním rozsuzovat, možná jsou tam nějaká procesní pochybení, ale musíme si uvědomit, že Milan Hnilička je člověk, který se politiku ještě učí,“ sdělil v rozhovoru.

Vůjtek se dotkl i aktuální politické situace v České republice. Myslí si, že se demokracie křiví tím, že člověk, který si dovolí říci svůj vlastní názor, je ostatními urážen a zesměšňován. Je nutné si uvědomit, že demokracie spočívá v tom, že většina vyhrává a zbytek se proto musí trochu podřídit.

„Já nemám rád, když někdo používá argument, že vítězové voleb mají dohromady těch třicet procent, zatímco my všichni ostatní máme dohromady sedmdesát. To je naprosté nepochopení principu demokracie,“ říká.

Podle jeho názoru by si měla opozice uvědomit, že především je nutné budovat, rozvíjet se a jít dopředu. Dohadováním a naschvály se nic nevyřeší. Za nějaký čas je totiž možné, že se do čela dostane zase opozice. Proto by mělo být v jejím vlastním zájmu, aby se lidem žilo dobře, a to i v době, kdy opozice právě nevládne, tvrdí Vůjtek.

Na téma migrace se Vůjtek vyjádřil tak, že má jisté obavy. „Ten masový příchod ilegálních migrantů v posledních letech, tam Evropa úplně zaspala. Politici jenom schůzovali a pořádali nejrůznější konference – a přitom absolutně nic nevyřešili, protože to se mělo zastavit hned na začátku. A ti lidé, kteří byli úplně bez dokladů, se do Evropy neměli nikdy dostat,“ sdělil. I přesto, že se to Česka zatím úplně netýká, jelikož jsme tranzitní země, pro budoucnost Evropy to trenér vidí jako nemalou hrozbu.

Na otázku, zda Vůjtek vnímá za hrozbu i Čínu a Rusko, trenér odpověděl:

„Leda obchodní hrozbu ze strany Číny, Rusko znám a necítím strach. I když všechno se dá vždycky zneužít. I obyčejní Rusové.“

Bývalý trenér žil v Rusku několik let a dle jeho slov se v tam s žádnou zlobou ani přehaným nacionalismem níkdy nesetkal.