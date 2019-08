Vědci zjistili, že nadměrná konzumace tohoto nápoje může způsobit vývoj rakoviny

Nadměrná konzumace sladkých sodovek může způsobit vývoj rakovinových nádorů. Informuje o tom the BMJ. Vědci dospěli k tomuto závěru po experimentu, ve kterém použili data o zdravotním stavu 107 tisíc lidí.

Zvláštní škody působí lidem šťávy a limonády v sáčcích. Velký obsah cukru v nápojích hrozí zejména vývinem rakoviny prsu.

Nápoje mohou také způsobit obezitu, cukrovku a srdečně-cévní onemocnění.

Odborníci mají za to, že hlavní nebezpečí tkví v umělých náhražkách cukru, jež jsou přidávány do sodovek. Ty mění střevní flóru a vedou k vývoji intolerance glukózy.

Hlavní expert sítě center nukleární medicíny PET Technologies Sergej Abašin odhalil sedm symptomů, kterým je nutné věnovat pozornost, aby člověk dokázal odhalit onkologické onemocnění v počátečním stádiu.

Lékař uvedl sedm příznakům, kterým by lidé měli věnovat pozornost:

jakékoliv neobvyklému krvácení nebo vylučování;

zatvrdlinám na těle;

jakékoliv dlouho nehojící se ráně;

problémům se střevy nebo močovým měchýřem;

ochraptělosti nebo dlouhodobému kašli;

žaludečním potížím nebo problémům s polykáním;

jakýmkoliv pozorovatelným změnám v bradavicích nebo znaménku.

Odborník zdůraznil, že rakovina už není fatálním onemocněním.

„Naučili jsme se rakovinu léčit. Dokonce ji dokážeme zcela vyléčit, pokud je odhalena v počátečním stádiu,“ oznámil lékař v rozhovoru pro časopis Profil.

Rakovina je už léčitelná

Abašin proto poznamenal, že zodpovědný přístup k prvním signálům onemocnění ve většině případů pomůže k vyléčení nemoci.

Podle něj rakovina odhalená v prvním a dokonce druhém stádiu lze dnes ve většině případů zcela vyléčit, navíc se nebude nijak projevovat ani v budoucnu. Rakovina objevená ve třetím stádiu lze někdy dlouhodobě udržovat pod kontrolou jako chronické onemocnění, aniž by to narušilo kvalitu života pacienta. Kdežto pokud lékaři objeví rakovinu, která už se rozvinula do čtvrtého stádia, jde pouze o prodlužování života na maximálně možné (nedlouhé) období.

Onkolog v rozhovoru také doporučil, aby lidé neignorovali jakékoliv neobvyklé zdravotní příznaky a okamžitě navštívili lékaře.