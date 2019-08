KLDR odpálila dvě neznámé střely

Severní Korea odpálila ze svého východního pobřeží do Japonského moře další dvě neidentifikované střely. Informovala o tom agentura Jonhap s odvoláním na jihokorejskou armádu.

„Dnes ráno Severní Korea směrem na Japonské moře odpálila dvě neidentifikované střely z oblasti Tongchon v provincii Kangwon,“ cituje agentura Jonhap představitele Sjednoceného výboru náčelníků štábů.

Střely dosáhly asi třicetikilometrové výšky a uletěly až 230 kilometrů, následně spadly do vody mezi Korejským poloostrovem a Japonskem.

Předchozí testování

Dříve jihokorejská armáda uvedla, že KLDR 6. srpna ráno počtvrté během dvou týdnů odpálila balistické rakety krátkého doletu. K odpálení došlo podle jejich údajů z provincie Hwanghe namdo z východního pobřeží. Starty, které se konaly v noci, byly již čtvrtými testy od začátku května. Jižní Korea a Japonsko to zhodnotily jako testování balistických raket krátkého doletu nového typu.

Vůdce KLDR Kim Čong-un později prohlásil, že odpálení raket KLDR je varovánímna adresu Washingtonu a Soulu jako odpověď na jejich společná vojenská cvičení.

V dubnu se objevila informace, že KLDR vyzkoušela nové taktické řízené střely s malou výškou letu a krátkým doletem, ale s vysokou rychlostí. O testování této „nové zbraně“ tehdy informovala Korejská centrální zpravodajská agentura. Na polygonu byl přítomen severokorejský vůdce Kim Čong-un. Toto testování se v KLDR stalo první zkouškou po druhém summitu Donalda Trumpa a Kim Čong-una.

Napětí na Korejském poloostrově

Situace na Korejském poloostrově eskalovala poté, co USA a Jižní Korea na konci července odmítly splnit požadavek na zrušení společných cvičení a KLDR začala provádět zkušební starty nových taktických raket. Dnešní případ je v této sérii již šestý. V Pchjongjangu prohlašují, že to dělají jako varovné znamení „militaristům v Jižní Koreji“. V Soulu a Tokiu to hodnotí jako testy nového druhu balistických raket malého doletu.

Rada bezpečnosti OSN požaduje, aby KLDR zastavila vývoj a odpalování všech balistických raket pod hrozbou přísnějších sankcí. Samotný Pchjongjang však s tímto požadavkem nesouhlasí. Orgány KLDR se dříve dobrovolně zavázaly, že pouze nebudou provádět zkoušky balistických raket dlouhého doletu.