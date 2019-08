PAK DA bude hlavním ruským bombardérem do poloviny 21. století

O tomto ruském letadle se toho velmi mnoho píše a v poslední době se vyznamenal i NI. Problém je v tom, že západní média nejčastěji nepíší pravdu. Jednoduše proto, že nejsou veřejně přístupné žádné spolehlivé informace o vlastnostech stroje. A proto podle přítomnosti údajně přesných čísel v určitém článku, například o doletu, lze určit úroveň „bulvárnosti“ daného média. Z vlastní zkušeností mohu potvrdit, že odborníci z ruských konstrukčních kanceláří se těmto publikacím smějí. Mně se také chichotali - za to, čemu se říká „kapitán očividný“, protože jsem psal o PAK DA více či méně jasné věci bez „senzací“. V tomto textu se pokusíme shrnout to málo, co je známo o stroji, který by se měl stát budoucností ruského letectví.

Proč bude PAK DA podzvukový?

Už v roce 1999 byly zahájeny předběžné studie návrhu projektu PAK DA v konstrukčních kancelářích a formování požadavků na letadlo ze strany vojenského letectva. Na objednávku Ministerstva obrany RF zahájila v roce 2012 konstrukční kancelář A. N. Tupoleva vývoj letadla. Tento strategický bombardér jaderných sil zadržování by měl provést svůj první let v roce 2025 a sériová výroba se očekává do roku 2030.

Strategickými se letadla této třídy nazývají proto, že neřeší některé místní taktické úkoly, ale provádějí mise v zájmu ochrany země na základě rozhodnutí nejvyššího vedení ozbrojených sil a na velké mezikontinentální vzdálenosti.

Nutnost vývoje nového těžkého útočného letadla je diktována nejen současnými vývojovými trendy v letectví, ale také nevyhnutelným zastaráváním ruské dálkové letecké flotily, která nyní zahrnuje tři typy letadel: střední bombardér Tu-22M3 a dva těžké dálkové bombardéry s raketami s plochou dráhou letu - Tu-95MS a Tu-160.

Přestože probíhá modernizace všech tří typů letadel, která umožní použití nejmodernějších raket a prodlouží jejich životnost v rámci dálkového letectva, nakonec je stejně bude muset nahradit PAK DA.

Je důležité upozornit, že PAK DA bude podzvukový. Jde o to, že nejúčinnějším nosičem velkého užitečného zatížení na dlouhé vzdálenosti může být pouze podzvukový letoun s vysokou aerodynamickou kvalitou. Problémy rychlého průniku systémů protivzdušné obrany nepřítele, kvůli čemuž byly vytvořeny nadzvukové útočné letouny, se nyní snadněji řeší umístěním příslušných raket na nosnou část letadla.

Mezi kontinenty bez dotankování

Jak již bylo zmíněno, ohledně projektu nového strategického bombardéru neexistují žádné konkrétní údaje. Je známo, že letadlo bude vyrobeno podle aerodynamického schématu „létajícího křídla“, které je považováno za nejúčinnější z hlediska kombinace radarové nenápadnosti a velkých objemů pro umístění užitečného zatížení.

PAK DA bude mít samozřejmě mezikontinentální dolet bez doplňování paliva, což nevylučuje přítomnost prostředků v letadle k jeho provádění, protože taková praxe výrazně zvyšuje možnosti veškerého moderního letectva. Letadlo ponese raketové a bombové zbraně ve vnitřních prostorech, které budou vybaveny vícepolohovými vyhazovacími systémy pro širokou škálu nejmodernějších bomb.

Stejně jako každé moderní bojové letadlo bude PAK DA integrováno do budoucích informačních systémů taktické a strategické úrovně, které umožní poskytování maximálních informací o cílech a hrozbách a koordinaci činnosti různých sil během bojové operace v reálném čase.

Jak může být využito PAK DA?

V případě agresivních akcí namířených proti Rusku bude muset nové letadlo plnit následující úkoly:

Zasažení důležitých objektů v mezikontinentálním dosahu v hlubinách území nepřítele. Tyto úkoly jsou prováděny pomocí okřídlených raket dlouhého doletu vystřelených mimo zónu protivzdušné obrany nepřítele. Hlavními požadavky na tento typ bojových operací je nenápadný výstup letadla na linii použití raket a největší možný počet střel v salvě. Zasažení útočných skupin nosných letadel. V souladu s tím bude nutné při nejdelším možném letovém dosahu provést další průzkum umístění nepřátelských námořních útvarů, vyměňovat si informace o detekovaných cílech s jinými raketovými nosiči a organizovat kombinovaný společný útok s jinými útočnými prostředky - povrchovými i podvodními – proti skupinám nepřátelských lodí. Při těchto akcích bude s největší pravděpodobností použita letecká verze perspektivních nadzvukových protilodních raket Zirkon, které dokáží „prorazit“ protivzdušnou obranu moderní letadlové lodi. Zvláštností Zirkonu je to, že je to pravděpodobně první hypersonická řízená střela speciálně navržená pro tyto účely. Rychlost a ovladatelnost činí z rakety mimořádně obtížný cíl pro systémy ochrany lodí. Použití v konfliktech nízké intenzity, v boji proti terorismu a podobných operacích. Zde může letadlo nést konvenční nejaderné zbraně a dokonce i obyčejné letecké bomby - vysoká přesnost moderních navigačních systémů by mu měla zajistit co nejefektivnější využití jakýchkoliv prostředků k zasažení pozemních cílů.

Levnější než americký bombardér B-2

Samozřejmě je příliš brzy na to, abychom mohli srovnávat budoucí útočné letadlo s jeho možnými, a to i dosud nevytvořenými zahraničními analogiemi. Můžeme však říci, že vzhledem ke značnému rozvoji technologií a materiálů během posledních dvaceti let nemusí být vytvoření PAK DA tak drahé jako v případě prvních amerických stealth bombardérů B-2. Nové letadlo vyrobené z moderních kompozitních materiálů samozřejmě nebude dražší než Tu-160, při jehož konstrukci se široce používá titan a komplexní mechanické sloučeniny. PAK DA se pravděpodobně stane hlavním strojem ruského dálkového letectva do poloviny 21. století a možná ještě dále, což by mělo umožnit zajištění strategické stability a zachování jaderné parity po dobu několika dalších desetiletí.

Izraelská vláda lobbovala rozhodnutí USA o zrušení dodávek stíhaček F-35 Turecku https://t.co/bXPR9Ki5Jb pic.twitter.com/N4t9erNB4i — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 1, 2019

​