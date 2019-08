Soud ve Spojených státech vydal rozkaz k zadržení íránského tankeru Grace 1

Podle ministerstva spravedlnosti se okresní soud v Kolumbii rozhodl, že ropný tanker, veškerá ropa na palubě a 995 000 dolarů by mělo být zabaveno v souvislosti s porušením amerického zákona „O mezinárodních krizových situacích v nouzi” (IEEPA), zákona o bankovních podvodech a zákona o praní špinavých peněz, stejně jako zákon o zabavení za určitou činnost, související s terorismem.

Tvrdí se, že tanker přepravoval ropu do Sýrie z Íránu v zájmu Islámských revolučních gardových sborů (IRGC), které USA dříve prohlásily za teroristickou organizaci.

Ve čtvrtek vydalo ministerstvo zahraničí prohlášení, ve kterém hrozilo „vážnými důsledky pro všechny, kteří byli spojení s Grace 1“.

Zadržení britského tankeru

Vztahy mezi Íránem a Londýnem se zhoršily poté, co ve čtvrtek 4. července gibraltarské úřady za asistence britského námořnictva zadržely íránský tanker Grace 1 plující pod panamskou vlajkou. Zadržení tankeru úřady vysvětlily tím, že převážel ropu určenou pro syrskou rafinérii, čímž Írán porušuje sankce EU proti Sýrii.

Teherán odmítá, že by tanker směřoval do Sýrie, ale zdůraznil, že dodávky íránské ropy do této země jsou zcela legální. Íránské ministerstvo zahraničí celý incident označilo za pirátství a jeden z velitelů Íránských revolučních gard pohrozil zadržením britského tankeru. K tomu nakonec došlo v pátek 19. července, když revoluční gardy přinutily tanker Stena Impero změnit kurz směrem k přístavu Bandar Abbás.

Přibližně o týden později média uvedla, že se pět malých lodí, pravděpodobně íránských, se pokusilo zastavit britský tanker v Hormuzském průlivu. Doprovodná loď fregata HMS Montrose však ústně lodě varovala a ty pak pustily tanker.

Íránské úřady popírají, že by se pokoušely bránit plavbě britské lodě. Nicméně Londýn prohlásil, že s USA projednává možnost zvyšování vojenské přítomnosti v Perském zálivu.