OSN je připravena podpořit přechodné období v Súdánu

„Generální tajemník doufá ve spolupráci s přechodnými řídícími orgány. Opět zmiňuje povinnost, kterou má OSN. Tou je pomoc přechodnému období,“ píše se v daném prohlášení.

Podle deklarace podepsané stranami se nejvyšším správním orgánem v zemi na přechodné období, trvajícím tři roky, stane nezávislá rada. Ta bude zahrnovat pět vojenských zástupců, pět zástupců z řad občanů, další (poslední) člen rady bude volen obecným hlasováním. Rovněž se plánuje zřídit radu ministrů. Sám předseda vlády bude jmenovat ministry. Armáda si zároveň ponechává právo volit ministry silového bloku.

Současně se prosazuje i opětovná kandidatura soudce Petra Tomky na roky 2021 – 2030 v Mezinárodním soudním dvoře https://t.co/pmsnHaKQ6p pic.twitter.com/8gFfnmLxZx — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 11, 2019

Dne 11. dubna proběhl v Súdánu vojenský převrat uprostřed protestů, které trvaly čtyři měsíce. Protesty začaly požadavkem, aby byla snížena cena chleba. Nakonec však přerostly až do požadavku na výměnu režimu země. Prezident Umar al-Bašír, který vládl v Súdánu okolo třiceti let, byl zbaven funkce a později byl umístěn do vězení. Vládu převzala přechodná vojenská rada tvořená armádou. Ta prohlásila, že do dvou let převede vedení na zvolené úřady.

Opozice nesouhlasila s vojenským plánem, a nadále pokračovala v protestech. V Súdánu začala jednání o budoucím uspořádání mezi vojenskou radou a zástupci opozice. Po vyhrocení situace, kdy v Súdánu 3. června armáda rozehnala část stanového tábora demonstrantů v Chartúmu, opoziční jednání s bezpečnostními silami skončila. Dialog se obnovil až po zásahu prostředníků z Africké unie.