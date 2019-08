Íránský tanker Grace 1 po měsíčním zadržení opouští Gibraltar. Video

Íránský tanker Grace 1, který plul pod panamskou vlajkou, byl zadržen 4. července gibraltarskými úřady za asistence britského námořnictva kvůli podezření, že převážel ropu určenou pro syrskou rafinérii, což je v rozporu se sankcemi EU proti Sýrii.

Ministr zahraničí Španělska Josep Borrell v té době uvedl, že byla loď zadržena na žádost Spojených států. Později gibraltarské úřady potvrdily, že Washington se s odkazem na různá obvinění v poslední chvíli pokusil propuštění tankeru zabránit.

Zatykač s chybou

Poté, co tanker byl 15. srpna propuštěn, následující den Ministerstvo spravedlnosti Spojených státu vydalo rozkaz, že loď a veškerá ropa na palubě a 995 000 dolarů by měly být zabaveny. Rozkaz se odkazoval na porušení několika amerických zákonů, včetně zákona o mezinárodních krizových situacích v nouzi (IEEPA), zákona o bankovních podvodech a zákona o praní špinavých peněz a zákona o zabavení za určitou činnost související s terorismem.

Zatykač byl zaregistrován i navzdory zjevné chybě v textu. V něm se uvádí, že stížnost na loď byla podána 16. listopadu, místo srpna 2019. Známka, která potvrzuje schválení rozkazu, měla správné datum.

Dokument také používá staré jméno lodi - Grace 1, místo nového - Adrian Darya, které bylo přijato na žádost majitele brzy po povolení odplout z Gibraltaru, o čemž předtím informoval zástupce vedoucího íránské přístavní a námořní organizace Jalil Eslami.

Zatykač

Kam dál?

Propuštění íránského ropného tankeru je také údajně spojeno s tím, že úřady Gibraltaru dostaly od kapitána lodě záruky, že nebude směřovat do Sýrie. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbas Mousavi však v pátek oznámil, že Teherán v této souvislosti nic negarantoval. Potvrdil také, že na moment zadržení tanker neplul do Sýrie (v zemi však opakovaně zdůrazňovali, že dodávky íránské ropy do Sýrie považují za zcela legální).

Incident s Grace 1 přispěl ke zhoršení vztahů mezi Íránem a Velkou Británii. V pátek 19. července revoluční gardy přinutily britský tanker Stena Impero změnit kurz směrem k přístavu Bandar Abbás.

Přibližně o týden později média uvedla, že se pět malých lodí, pravděpodobně íránských, pokusilo zastavit další britský tanker v Hormuzském průlivu. Fregata HMS Montrose tomu však zabránila.

I když íránské úřady popírají, že by se pokoušely bránit plavbě britské lodě, Londýn prohlásil, že s USA projednává možnost zvyšování vojenské přítomnosti v Perském zálivu.