Íránské ministerstvo zahraničí ostře zkritizovalo kroky USA na severovýchodě Sýrie

„Chování USA v severovýchodní Sýrii je otevřeným útokem na suverenitu územní celistvosti Sýrie a je v rozporu s principy mezinárodního práva a Charty OSN,“ uvedl Mousavi, jehož slova byla zveřejněna na Telegramu íránského ministerstva zahraničí.

Rovněž poznamenal, že „poslední prohlášení a úmluvy amerických úředníků o vytvoření bezpečnostní zóny na severovýchodě Sýirie jsou provokativní a vyvolávají obavy“.

V srpnu média informovala o tom, že do turecké provincie Şanlıurfa dorazili důstojníci armády Spojených států. Ti se mají podílet na práci koordinačního centra pro společné operace v plánované bezpečnostní zóně v Sýrii, oznámil televizní kanál Haderturk. Celkem 90 vojáků mělo přiletět do turecké provincie, turecké ministerstvo obrany však upřesnilo, že se jednalo pouze o 6 osob.

​„Začalo se pracovat na vytvoření koordinačního centra pro společné operace a na plánované bezpečnostní zóně v severní Sýrii. Jak centrum, tak zóna má být společná se Spojenými státy. V rámci předběžných příprav dorazila do Şanlıurfy šestičlenná americká delegace. Plánuje se, že centrum začne fungovat v nejbližších dnech,“ je napsáno ve zprávě.

Dříve proběhla v Ankaře jednání mezi Tureckem a Spojenými státy o vytvoření bezpečnostní zóny v severní Sýrii. Turecké ministerstvo oznámilo, že došlo k dohodě s Washingtonem ohledně zřízení kontaktního centra. Sýrské úřady však vyjádřily negativní postoj. Dle nich jde o přímý útok na suverenitu a územní celistvost Syrské arabské republiky.

Na začátku srpna oznámil Recep Tayyip Erdogan, turecký prezident, že jeho země zahájí vojenskou operaci východně od Eufratu na severu Sýrie. Tato oblast je v současné době pod kontrolou kurdksých sil sebeobrany, jež mají podporu Spojených států.

Dále bylo tureckým ministrem obrany Hulusim Akarem oznámeno, že pokud se Turecko nedohodne se Spojenými státy na bezpečnostní zóně v regionu, je připraveno zahájit operaci na severu Sýrie. V tomto případě by šlo o 30 kilometrů šrikou nárazníkovou zónu, která by byla podél turecké hranice. Také americký prezident Donald Trump promluvil o tom, že zónu je nutné vytvořit. Turecký prezident by s tím souhlasil v takovém případě, že by ji kontrolovala turecká armáda.