Vztahy mezi SRN a USA se ocitly „na dně,“ píše Der Spiegel

Od té doby, kdy do funkce amerického velvyslance v zemi nastoupil Richard Grenell, hrají si obě strany na diplomatické mlčení, míní autoři příspěvku. Uvádějí přitom výrok bývalého předsedy Europarlamentu Martina Schulze, který přirovnal Grenella k „pravicově extremistickému koloniálnímu důstojníkovi.“

Der Spiegel píše, že toto chování velvyslance mělo za následek, že ho německé vysocepostavené osoby začaly ignorovat: kancléřka Angela Merkelová se s ním ani jednou nesešla a ministr zahraničí Heiko Maas dává přednost pouze krátkým schůzkám s americkým diplomatem.

Rozpory v názorech Berlína a Washingtonu existují také v otázce vztahů s Íránem, připomíná časopis. Obchodní konflikt mezi nimi může také vést k pokutovým clům a v kontextu sporů o nutnosti přispět 2 % HDP na armádu, jak to žádá NATO, pohrozil Grenell Německu stažením svých vojsk ze SRN.

Němečtí obyvatelé nikdy nebyli tak zaujatí vůči USA jako dnes, uvádějí autoři článku. 85 % Němců označilo svůj vztah vůči USA za negativní nebo velmi negativní.

V Berlíně vyslovují naději, že se „staré dobré časy transatlantického partnerství“ vrátí po skončení prezidentství Donalda Trumpa, píše Der Spiegel.

Ve skutečnosti je to ale iluze, protože vztahy již nikdy nebudou jako dřív, tvrdí autoři článku. Odpůrci nynějšího amerického prezidenta, demokraté, souhlasí například s některými body Trumpovy kritiky na adresu Evropy. Proto i po vystřídání vlády budou USA pro Německo stejně nepohodlným partnerem, konstatuje časopis.

V červenci bylo informováno o tom, že , že za dostatku politické vůle bude možné dosáhnout obchodní dohody mezi USA a EU ještě do konce tohoto roku. Oznámil německý magazín Focus Online. Takový názor vyjádřil ministr ekonomiky Německa Peter Altmaier.

Toto prohlášení Peter Altmaier učinil v průběhu své návštěvy Washingtonu, kde se setkal s představiteli americké vlády, aby s nimi projednal otázku vyclívání průmyslového zboží, zejména výrobků evropského automobilového průmyslu. V průběhu své návštěvy Washingtonu vystoupil v Německé Marshallově nadaci* a prohlásil, že vyřešení problému je možné za dostatku politické vůle.

Altmaier kromě toho zdůraznil význam německých výrobců aut pro USA, podotýká se v článku. Tyto společnosti mají velké závody na území USA, a vozidla, která se tam vyrábějí, se vyvážejí do jiných zemí.

* Německá Marshallova nadace Spojených států (The German Marshall Fund of the United States) je organizace, jejíž činnost byla uznána za nežádoucí na území RF na rozhodnutí Generální prokuratury ze 20. 3. 2018.