Díky vědcům už známé přesný čas úplného zničení Zeměkoule. Uvidí svět naši vnuci?

Mezinárodní skupina astronomů stanovila přesný čas migrace plynových obrů ve sluneční soustavě, ke kterému došlo před asi 4,48 miliardami let. To ukazuje, že bombardování Země asteroidy a protoplanetami, které roztavilo a sterilizovalo celou planetu, by mohlo skončit rychleji, než naznačovaly výsledky předchozích studií.