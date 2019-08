USA přivřely oči nad hlavním příznakem krize

Výroky poradce prezidenta Donalda Trumpa byly reakcí na události minulého týdne, když byla na trhu amerických státních dluhopisů zaregistrována anomální situace: rentabilita krátkodobých dvouletých státních dluhopisů překročila rentabilitu dlouhodobých desetiletých papírů. Tento jev se nazývá inverze rentabilit. Znamená to, že investoři považují krátkodobé vklady za riskantnější než dlouhodobé, což je hlavním příznakem budoucí recese nejen v USA, ale také v celém světě.

Navarro uvedl, že hodnotí situaci z pozice odborného ekonoma, který před prací v Bílém domě dělal 20 let prognózy budoucích trendů na trhu.

„Mohu s jistotou říct, že během roku 2020 bude ekonomika silná, trh zaznamená nárůst,“ řekl poradce hlavy státu.

V jiném interview, pro televizi CNN, Navarro prohlásil, že inverze rentabilit je v daném případě způsobena „přítokem kapitálu,“ a svědčí o „velmi pozitivní situaci v ekonomice“.

Minulý týden bylo informováno o tom, že podle názoru ekonomů investičně bankovní společnosti Goldman Sachs nelze čekat na překonání obchodního sporu mezi Washingtonem a Pekingem do nových voleb v USA. Varují, že vliv obchodní války na tempa růstu americké ekonomiky sílí.

Obavy z toho, že obchodní válka mezi USA a Čínou bude mít za následek recesi americké ekonomiky, rostou, navíc dvě velké světové ekonomiky sotva dosáhnou dohody do příštích prezidentských voleb v USA (v roce 2020). K tomuto názoru dospěli analytici z Goldman Sachs Group Inc. Informovala o tom agentura Reuters.

Banka Goldman Sachs prohlašuje, že snížila svoji prognózu růstu ekonomiky USA za čtvrté čtvrtletí o 20 základních bodů na 1,8 % kvůli značnějšímu, než se očekávalo, dopadu obchodní války.

„Vcelku jsme zvýšili náš odhad dopadu obchodní války na tempa ekonomického růstu,“ praví s ve zprávě banky.

Obchodní válka mezi USA a Čínou vypukla v roce 2018. Stalo se to kvůli dovoznímu clu na čínské zboží, které zavedl Trump. Peking začal reagovat analogicky. Strany projednávaly uzavření dohody, která by skoncovala s obchodní válkou mezi dvěma největšími ekonomikami, zatím se to však nepodařilo.

Dříve bylo informováno o tom, že Hlavním trumfem Pekingu v konfrontaci s Washingtonem po další eskalaci obchodní války a po rozhodnutí čínské strany oslabit jüan se stává americký státní dluh.