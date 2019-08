Polsko nechce přemístit americká vojska z Německa

„Rozhodně se o to nebudeme nikdy snažit. Americké jednotky v Německu slouží také polské bezpečnosti,“ řekl Czaputowicz.

Podle jeho názoru jsou americké jednotky v Německu „v záloze“ v případě „že by bylo Polsko napadeno Ruskem“.

Televizní kanál ARD, který citoval amerického velvyslance v Německu Richarda Grenella, dříve oznámil, že USA mohou přemístit část své armády z Německa do Polska kvůli tomu, že Německo pořád ještě nezvýšilo obranné výdaje na 2 % HDP. Velvyslanec USA v Polsku Georgette Mosbacher zase na Twittteru napsal, že Polsko svou povinnost vůči NATO v oblasti výdajů na obranu plní. Německo ale ne. To uvedlo, že by „uvítalo, kdyby americké jednotky přešly z Německa do Polska“.

​Právě v Německu se nachází většina amerických jednotek v Evropě, celkem se jedná o 35 tisíc. Patří sem také 17 tisíc amerických a 12 tisíc německých civilistů, kteří jsou zaměstnání v amerických jednotkách, informuje televizní kanál.

Dříve se alianční země zavázaly zvýšit výdaje na obranu na 2 % HDP. Lví podíl na rozpočtu NATO mají výdaje USA a americký prezident Trump tuto skutečnost nejednou kritizoval. Právě americký prezident si všiml nedostatečného příspěvku ze strany Německa. Podle jeho slov činí německé obranné výdaje „pouze“ jedno procento HDP, nutné však je, aby „platilo mnohem více“. Německo očekává, že výdaje na obranu by v letošním roce mohly činit 1,36 %.

Začátkem léta se dohodlo, že Spojené státy rozmístí na polském území svá průzkumná bezpilotní letadla MQ-9. Strany se rovněž dohodly, že USA zvýší počet svých vojáků o tisíc z nynějších 4,5 tisíc vojáků. Polsko se zase zavazuje na vlastní náklady připravit veškerou nezbytnou infrastrukturu pro umístění tak velkého počtu amerických vojáků a techniky.

Dříve média informovala o tom, že rozmístění amerických vojsk v Polsku by mohlo „lépe zadržovat Rusko“, než v případě, že by byla poslána do Západní Evropy. „Přítomnost amerických vojsk v Polsku hraje velmi důležitou zadržující roli, než jejich další přítomnost na Západě. Rusko bude dobře přemýšlet, než použije vojenské prostředky, když uvidí přítomnost mezinárodních sil v Polsku, tím spíše amerických,“ sdělil šéf zahraničně politického rezortu. Rovněž se nechal slyšet, že během nadcházející návštěvy amerického prezidenta v Polsku by mohly být plány na přemístění jistých částí amerických vojáků do Polska upřesněny.