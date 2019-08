Bílý dům zahájil přípravy na recesi v USA

Bílý dům začal vypracovávat opatření na urychlení růstu americké ekonomiky, aby zabránil recesi, píší listy The New York Times (NYT) a The Washington Post (WP) s odvoláním na vlastní zdroje.

Podle informací NYT je mezi projednávanými variantami snížení daně ze mzdy a také zrušení některých cel, která zavedl americký prezident Donald Trump. V prezidentově administrativě již připravili návrhy na snížení daní, které umožní „urychlení“ ekonomiky díky zvýšení mezd.

Jak podotýká list, za vlády Baracka Obamy byla podobná opatření uplatněna v letech 2011 a 2012 pro stimulování růstu ekonomiky po recesi, která skončila v roce 2009. Jde o 6,2procentní daň ze mzdy. Tato částka je používána na financování programů sociálního zabezpečení. Daňová sazba byla tehdy snížena na 4,2 %.

V oficiálním prohlášení Bílého domu se přitom uvádělo, že o snížení daní pro občany se sice diskutuje, daň ze mzdy se ale zatím neprojednává, píše WP.

Jak píše NYT, sám Trump není zatím informován o nápadu jeho administrativy, proto není známo, jestli souhlasí s tímto plánem, který v případě jeho schválení hlavou státu musí být přijat Kongresem.

V minulosti vystupovali představitelé Demokratické strany za snížení této daně, zatímco republikáni poukazovali na to, že podobná opatření ekonomice nepomáhají a hrozí deficitem, podotýká WP.

V minulém týdnu se na trhu státního dluhu USA projevil jeden z hlavních ukazatelů nadcházející recese: cena dvouletých státních obligací na krátkou dobu přesáhla výnosnost desetiletých. Došlo k tomu poprvé od roku 2007, inverze se pak zastavila, sazby krátkodobých a dlouhodobých obligací však zůstaly na prakticky stejné úrovni.

Na pozadí těchto zpráv americké trhy cenných papírů 14. srpna zaznamenaly pokles: index Dow Jones Industrial Average se snížil o 3,05 %, S&P 500 o 2,39 % a NASDAQ o 3,02 %. V důsledku toho ztratilo deset nejbohatších podnikatelů světa podle verze Forbes celkem 18 miliard dolarů.

Sám Trump nejednou prohlásil, že ekonomika USA je „velmi silná“ nehledě na rozhodnutí Fedu (za Trumpovy vlády byly sazby Fedu nejednou zvýšeny). Podle jeho názoru demokraté chtějí, aby byla špatná kvůli cílům, které sledují ve volbách prezidenta v roce 2020. „To je velmi sobecké! Náš dolar je tak silný, že bohužel zraňuje jiné části světa,“ napsal na Twitteru a dodal, že sazba Fedu by měla být snížena nejméně o 100 základních bodů. „Kdyby k tomu došlo, byla by naše ekonomika ještě lepší a světová ekonomika by byla značně a rychle zlepšena,“ napsal v závěru Trump.