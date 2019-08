Estonský premiér promluvil o záporech nezávislosti

Ratas zdůraznil, že před 28 lety poslanci Nejvyššího sovětu Estonské SSR „řekli své historické slovo na podporu obnovení nezávislosti“. Podotkl, že občané země si dosud kladou otázku, „jestli nyní žijí v Estonsku, jaké si představovali v oněch zlomových letech?“. Připomenul, že podobnou otázku položil nedávno sám na sociálních sítích a pak si přečetl odpovědi uživatelů.

Jak podotýká Ratas, nezávislost poskytla obyvatelům Estonska možnost „svobodně myslet, mluvit a cestovat po světě“. Kromě toho jsou obyvatelé země „hrdí na estonskou přírodu a svátky písní“, „cení si ekologicky čistých potravin a melodického jazyka“.

Když mluvil o záporech získané nezávislosti, uvedl Ratas „omezené prostředky ve stáří, hádky kvůli maličkostem a nedostatek společenské solidarity“. Vyjádřil naději na to, že důvodů k rozčilování budou mít Estonci rok od roku méně.

Ratas se dříve vyslovil pro poskytnutí občanství všem osobám, které žily v zemi v okamžiku obnovení nezávislosti. Prohlásil rovněž, že usiluje o to, aby bylo všech 1,3 milionu obyvatel Estonska „našimi lidmi“.

20. srpna 1991 přijal Nejvyšší sovět Estonské SSR usnesení o obnovení nezávislosti. Bylo také přijato rozhodnutí o zřízení Ústavního shromáždění pro vypracování Ústavy Estonska.

V dubnu bylo informováno o tom, že Litva zkritizovala Estonsko za schůzku prezidentky Kaljulaidové s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem.

Estonsko by mělo příště koordinovat své kroky, aby nepodkopávalo jednotu pobaltských států, a opatrně přistupovat k dialogu s Moskvou, oznámil to litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius portálu BNS.

„Obvykle tohle koordinujeme a jednáme společně. Je to vždy efektivnější, protože vždycky bude docházet k pokusům nás rozdělit a prověřit jednotu evropských nebo baltských států,“ poznamenal.

Litevský ministr zahraničí dodal, že před cestou Kaljulaidové do Moskvy Tallinn neposkytl žádné detailní informace o schůzce s ruským lídrem, ale Linkevičius vyjádřil naději, že to Estonsko udělá později.

Estonská prezidentka Kersti Kaljulaidová v druhé polovině dubna dorazila do Moskvy na pracovní návštěvu, je to za osm let první návštěva estonského lídra. Prezidentka se zúčastnila otevření restaurované historické budovy velvyslanectví a setkala se s Vladimirem Putinem. Kaljulaidová ho pozvala na Světový kongres ugrofinských národů, který v červnu 2020 proběhne v estonském Tartu.