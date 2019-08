Lukašenko vymyslel další úspěch Běloruska

„Nedovolili jsme banditům a zločincům, aby rozdělili zemi na části, vzali tyto části pod svou záštitu a parazitovali na našich lidech,“ prohlásil Lukašenko.

Podle jeho slov se toho podařilo dosáhnout díky politice, kterou provádí vláda, a práci právních orgánů. Podotkl rovněž, že běloruská společnost nežije ve vakuu a vidí, co se děje v jiných zemích.

Běloruský předák zvláště zmínil význam nynější schůzky s představiteli silových struktur, která se podle jeho slov má stát „historickou“, protože jsou jí přítomni lidé, na nichž záleží nezávislost, svrchovanost a stabilita země. Pracovníky právních orgánů ujistil v tom, že se situace v této sféře změní k lepšímu.

V únoru 2019 Lukašenko prohlásil, že hlavním úspěchem Běloruska je svrchovanost a nezávislost země. „A jsem hrdý na to, že jsem prvním prezidentem této svrchované země. A na to, co jsme spolu vytvořili,“ řekl Lukašenko. Zdůraznil, že bude-li situace ve státu destabilizována, dostane se země znovu „pod karabáč“.

Na začátku dubna Alexandr Lukašenko prohlásil, že občané jeho země žijí „v překrásném, ale velmi nebezpečném místě – geografickém centru Evropy“, proto je úkolem každého Bělorusa zajistit nezávislost své země.

„My jsme země, která není rozmazlená uhlovodíky. Já to chápal, bylo potřeba rozvinout stát, odejít do nějaké jiné sféry, abychom zajistili pro zemi nezávislost,“ řekl běloruský lídr během zasedání Parku vysokých technologií v Minsku, informovala agentura BelTa.

Podle slov Lukašenka se musí stát rozvíjet ve sféře vysokých technologií a digitální ekonomiky. On také zmínil, že ředitelé amerických společností, kteří pracují v sektoru IT, „velmi vysoko ohodnotili možnosti a potenciál běloruských programátorů“.

„Programátoři nám pomáhají v reálné sféře ekonomiky. Bez tohoto sektoru pro nás bude velmi složité žít. To je potřeba chápat,“ dodal prezident.

O měsíc dřív Alexandr Lukašenko podpořil zavedení jednotné měny ve Svazu Ruska a Běloruska.

Lukašenko přitom zdůraznil, že není důležité, kde bude umístěno emisní centrum této jednotné měny. Klidně to podle jeho názoru může být v Petrohradě.