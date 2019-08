Itálie zabavila loď s migranty Open Arms

Rozhodnutí o zabavení plavidla, jak uvádí televizní kanál TGCOM24, bylo přijato státním zástupcem města Luigi Patronaggiem. Stalo se tak poté, co se nacházel na palubě v doprovodu policie a lékařů. Vyšetřování také zahájilo řízení podle paragrafu o neplnění úředních povinností, které doplní již probíhající vyšetřování nezákonného odnětí svobody.

Patronaggio označil dříve situaci na palubě Open Arms za „výbušnou“. Migranti se začali totiž vrhat do vody a pokusili se dostat na břeh. Lodě pobřežní stráže je zachránily a dovedly na pobřeží. Dalších 11 osob bylo převezeno z lodi z „hygienických důvodů“. Podle posledních údajů zůstává na palubě Open Arms 79 migrantů.

Poté, co italské orgány kategoricky zamítly, aby loď připlula do přístavu, vyzvaly ji španělské úřady, aby odpluly do andaluského přístavu Algeciras. Poté, co aktivisté vyjádřili jasný nesouhlas, vyjádřilo Španělsko ochotu přijmout migranty na Baléárských ostrovech, a to buď na Palma de Mallorca nebo na ostrově Maó-Mahón. V pondělí italský ministr dopravy Danilo Toninelli, který se stará o pobřežní stráž, oznámil, že je připraven zajistit na přepravu své lodě.

Nevládní organizace Proactiva Open Arms však s odesláním lodě do španělských přístavů nesouhlasí. Odvolává se na „nesnesitelnou situaci“ na palubě a také vzdálenost, je však připravena přepravit migranty na charterovém letu.

Dříve o tom, že jsou připraveni podílet se na rozdělení migrantů, kteří jsou na lodi, sdělily i další státy. Konkrétně šlo o Francii, Německo, Rumunsko, Portugalsko, Španělsko a Lucembursko.

Dříve média informovala, že celkem 27 nezletilým migrantům z lodi španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms povolily italské orgány vystoupit na ostrově Lampedusa. K této situaci došlo poté, co se italský místopředseda vlády a ministr vnitra Salvini rozhodl vyhovět prosbě premiéra Giuseppeho Conte. Salvini rovněž zdůraznil, že tento krok se neshoduje s jeho názory.

V sobotu vypluly lodě pobřežní stráže a italské finanční stráže k lodi, která se nacházela u pobřeží Lampedusa. Italští odborníci byli nuceni nastoupit na loď v oblecích biologické ochrany, jelikož na palubě panovala podle lékařů mimořádně hygienická situace. Do přístavu bylo dopraveno 27 migrantů, na Open Arms zůstalo dalších 107 osob.

Podle portálu EuroNews, který odkazoval na Mezinárodní organizace pro migraci, dorazilo od začátku tohoto roku do Evropy přes Středozemní moře více než 34 tisíc migrantů a uprchlíků.