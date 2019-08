Německo obchází strach z jaderné energetiky v Česku. Úřad již objednal 190 milionů jódových tablet

Německo, které se hodlá do tří let vzdát jaderné energetiky, má vážné obavy o jadernou bezpečnost v okolních státech, a to i v České republice. Kvůli obavám z vážných nehod na jaderných elektrárnách si spolkový úřad objednal 190 milionů tun jódových tablet. Informovala o tom televizní a rozhlasová stanice WDR.