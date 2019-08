V Soči nouzově přistál Airbus A320 letící z Tel Avivu

Letadlo letělo na trase Tel Aviv – Soči. Kvůli problému s pneumatikou muselo nouzově přistát. Airbus úspěšně přistál ve 14:37 SEČ.

„Podle předběžných informací došlo k poškození pneumatiky na levém hlavním kole. Na palubě bylo 160 cestujících. Záchranné služby Mezinárodního letiště Soči byly uvedeny do stavu pohotovosti. Přistání proběhlo úspěšně,“ uvedlo tiskové centrum letiště.

Na letišti je zachován běžný provoz.

Letecké nehody v Rusku

Není to první nouzové přistání ruského letadla v tomto roce. Minulý čtvrtek další letadlo společnosti Ural Airlines, Airbus A321 s 226 cestujícími a sedmi členy posádky, krátce po vzletu z moskevského letiště Žukovskij narazilo do hejna racků. Ptáci se dostali do vstupních hrdel motorů a zapříčinili jejich poruchu.

Pilotům se ale podařilo s Airbusem, který směřoval do krymského Simferopolu, úspěšně dosednout na kukuřičné pole. Po tvrdém přistání bylo hospitalizováno 23 lidí. Rackové se v okolí letiště mohli pohybovat kvůli nedaleké skládce odpadu.

V květnu na moskevském letišti Šeremeťjevo havaroval letoun ruské výroby Suchoj Superjet 100 společnosti Aeroflot se 78 lidmi na palubě. Po tvrdém nárazu stroj začal hořet. Nehodu nepřežilo 41 lidí a dalších 10 bylo zraněno.