IIHF diskvalifikovala ruského hokejistu Kuzněcova na čtyři roky za doping

V testovacím vzorku hokejisty, který byl odebraném během Mistrovství světa na Slovensku v květnu letošního roku, byl objeven kokain. Kuzněcov odmítl odebrání dopingového testu B. Diskvalifikace se počítá od 13. června 2019 a vztahuje se na zápasy pod záštitou IIHF a Kontinentální hokejové ligy (KHL).

V květnu bylo uveřejněno video, na němž je vidět, jak Kuzněcov sedí u stolu s rozsypaným bílým práškem. Autor naznačoval, že záznam byl pořízen během mistrovství světa. Hráč přiznal pravost tohoto videozáznamu, ale zdůraznil, že to bylo nahráno před rokem, po vítězství Washington Capitals ve finále Stanley Cup (Stanleyova poháru).

Kuzněcov video okomentoval slovy, že není vždy zapojen do toho, co se děje okolo něho, a také zdůraznil, že nikdy neužíval drogy a je připraven absolvovat lékařské testy.

„Toto video je rok staré. Bylo to v létě 2018 v Las Vegas, když jsme vyhráli Stanleyův pohár. S uplynulým mistrovstvím světa to není nijak spojeno. Prostě jsem zašel ke známým do pokoje. Když jsem uviděl, co se tam u nich děje – neznámé ženy, věci na stole – zavolal jsem kamarádovi a rychle jsem odsud odešel. Škoda, že někdo chce vyvolat humbuk až teď po prohře reprezentace,“ uvedl hokejista médiím.

Jevgenij Kuzněcov uvedl, že nemá, co by skrýval. Podle něj celá věc zůstane ve svědomí toho, kdo video zveřejnil.

Klub Washington Capitals uvedl, že situaci začal řešit a shromažďuje fakta spojená s videem, na kterém je zachycen Kuzněcov a neznámá látka bíle barvy.

„Víme o videu, které se objevilo na sociálních sítích s Jevgenijem Kuzněcovem. Nyní se nacházíme v procesu shromažďování faktů a situaci tak více komentovat nebudeme,“ napsala na Twitteru novinářka Isabelle Khurshudyan s odkazem na zástupce Washingtonu Capitals.

Zároveň zástupce Národní hokejové ligy (NHL) Bill Daley oznámil, že liga se zatím nerozhodla, jestli bude incident vyšetřovat.

Kuzněcov hraje za Washington Capitals a v roce 2018 vyhrál se svým klubem Stanley Cup.

27letý Jevgenij Kuzněcov na Mistrovství světa v hokeji 2019 na Slovensku, které se hrálo v Bratislavě a Košicích, nastupoval ve druhém útoku. V zápasech MS si připsal šest bodů za dva góly a čtyři asistence.

Ruská reprezentace zakončila turnaj vítězným zápasem o třetí místo, když po nájezdech porazila Česko 3:2. I když Češi měli v zápase střeleckou převahu, gólmana Vasilevského se jim podařilo překonat jen dvakrát, což na bronzové medaile nestačilo.