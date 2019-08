Ruský Sojuz s humanoidním robotem FEDORem se nemohl spojit s ISS

V průběhu spojení naplánovaného na 8.30 moskevského času se přiblížila vesmírná loď k ISS na vzdálenost 96 metrů, po čemž se od ní zase vzdálila na 280 metrů.

Při spojení lodě Sojuz s ISS došlo ke kmitání, které nebylo dříve zaznamenáváno, oznámil v sobotu novinářům vedoucí letu ruského segmentu ISS kosmonaut Vladimir Solovjov.

„Všechno probíhalo normálně až do vzdálenosti asi 200 metrů, pak začalo kmitání, které nebylo dříve zaznamenáváno, a v etapě spojování jsme pochopili, že se nepodaří spojit v automatickém režimu,“ řekl.

„Možná, že došlo k poruše jednoho polovičního kompletu sbližovacího systému Kurs-NA na lodi, bylo automaticky přepnuto na druhý, ale i tam vznikly problémy, po čemž dalo Středisko pro řízení letů povel na odvedení lodě od stanice,“ oznámil zdroj Sputniku.

Odborníci Roskosmosu, kteří se sešli na zasedání ve Středisku pro řízení letů, se rozhodli, že nepodniknou 24. srpna další pokus o spojení. Následující pokusy jsou naplánovány na ranní hodiny 25. a 26. srpna.

V průběhu vysílání startu lodě Sojuz MS-14 s FEDORem hlasatel NASA varoval, že tato vesmírná loď není vybavena systémem dálkového řízení TORU, a proto kosmonauti na palubě ISS nebudou moci v případě poruchy spojit Sojuz MS-14 s ISS ručně.

Verze NASA

Kosmická loď Sojuz MS-14 s robotem FEDOR na palubě se nemohla spojit skvůli poruše v systému sbližování a spojení Kurs, oznámila NASA TV.

„Oba komplety systému nedokázaly správně identifikovat terče na povrchu stanice,“ řekl komentátor v průběhu přímého přenosu spojení.

USA varovaly dříve o možných poruchách při spojení. Jak dříve oznámili v NASA, na lodi chybí systém režimu dálkového řízení, tedy v případě, kdyby automatika selhala a loď by se nemohla spojit se stanicí samostatně, astronauti na ISS by také nemohli spojit ISS se Sojuzem ručně. Android FEDOR, který sedí v křesle velitele lodě, by také nemohl převzít řízení, protože jeho program předpokládá omezení práce uvnitř vesmírné lodě.

Situace se Sojuzem neohrožuje posádku ISS

„Dopravní loď Sojuz MS-14 se nachází v dostatečné vzdálenosti od ISS. Spojení je naplánováno na rezervní datum. Bezpečnost stanice a posádky není ničím ohrožena,“ uvádí se na twitteru Roskosmosu.

Dodává se, že šéf resortu Dmitrij Rogozin svolá zasedání Státní komise, na němž bude vzniklá situace projednána a navržena opatření pro nápravu poruchy v systému spojení.

Odborníci ze Střediska pro řízení letů a kosmonauti na Mezinárodní vesmírné stanici provedou v průběhu dne řadu experimentů pro obnovení fungování zařízení Kurs, oznámil Sputniku zdroj v raketovém a kosmickém odvětví.

Humanoidní robot FEDOR

Dříve v srpnu výkonný ředitel vědeckovýzkumného sdružení Androidnaja těchnika Jevgenij Dudorov oznámil, žedostal 48 motorů včetně 32 motorů ruské výroby.

V únoru Dudorov oznámil, že v peněžním vyjádření se skládá FEDOR na 40 procent z ruských součástek, a pokud jde o celkovou hmotnost, je robot ruský na 70 až 75 procent.

Raketa Sojuz-2.1a s vesmírnou lodí Sojuz MS-14 startovala z kosmodromu Bajkonur k ISS ráno 22. srpna.

Humanoidní robot záchranář FEDOR byl vyvinut sdružením Androidnaja těchnika a Fondem nadějných výzkumů na objednávku Ministerstva pro výjimečné situace RF. Projekt byl zahájen v roce 2014 a stál 300 milionů rublů.