Lovec UFO tvrdí, že na povrchu Marsu našel záhadné egyptské sarkofágy. Video

Slavný lovec UFO a konspirační teoretik Scott C. Waring ohlásil svůj další přelomový nález. Na povrchu Marsu totiž odhalil objekty, které podle něj připomínají egyptské sarkofágy vytesané do skály.

Svůj objev učinil při studiu fotografií povrchu rudé planety, které pořídil Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA). Waring si na základě svého objevu klade otázku, zda mezi Marsem a naší planetou nemohly existovat mimozemské kontakty, které by vysvětlily vznik jedné z nejstarších civilizací na Zemi.

„Tohle mě vážně vede k otázce… Jsou starověcí Egypťané z Marsu? Egypt je totiž velmi podobný Marsu, má dokonce i podobné počasí. Žádné jiné místo na Zemi nevypadá tolik jako Mars,“ napsal na svůj blog ET Data Base. „Pokud je to pravda, tak to moc dobře vysvětluje, proč takové úžasné pyramidy byly postaveny uprostřed ničeho. Bylo to z toho důvodu, že je to nejblíže k jejich domovu,“ popisuje svou teorii Waring.

Dříve Waring rovněž tvrdil, že objevil fotografii, na které jsou sochy ženy, muže a dítěte. Sousoší dokonce pojmenoval: Mona Lisa z Marsu.

Waring na fotografiích NASA nalezl podobné objekty ve velkém množství. Na asteroidu Bennu dokonce spatřil stopy po vyspělých mimozemských technologiích nebo mimozemskou základnu na Měsíci.

NASA podobné „objevy“ vysvětluje pareidolií. Jedná se o psychologické jevy, při nichž lidský mozek dotváří neurčité nebo nezřetelné podněty ve smysluplné obrazy za pomoci fantazie. Někdo tyto obrazce vidí ve mracích, někdo v polívce a jiný na Marsu.

Anebo nám vláda něco tají? To zjistíme, až lovci ufonů vtrhnou do proslulé Oblasti 51 v americké Nevadě. Aby se pravda nedostala napovrch, úřady již připravily krizové plány. Ty ale těžko zastaví dva miliony nadšenců. Pokud nějakého ufona naleznou, Sputnik vás o tom bude informovat jako první.