KLDR informovala o úspěšném testu nového „supervelkého“ raketometu a hned ukázala fotografii

Agentura KCNA k úspěšnému testu přidává, že testovací odpálení raket řídil sám Kim Čong-un.

„Testový start ukázal, že všechny taktické a technologické charakteristiky systému dosáhly stanovených měřítek,“ uvádí se v textu zprávy.

V sobotu ráno KLDR odpálila dvě rakety směrem k Japonskému moři. Předpokládá se, že šlo o balistické rakety krátkého doletu. Tyto starty byly první po ukončení americko-jihokorejských cvičení, která probíhala od 5. do 20. srpna, a v Severní Koreji vyvolala silnou negativní reakci. Dříve Donald Trump uvedl, že Kim Čong-un slíbil, že při cvičeních USA a Jižní Koreje k žádným testovacím odpalům nedojde.

Jihokorejská armáda už v sobotu infomovala, že KLDR vypálila dvě rakety. Uvedla, že rakety byly odpáleny z okolí severokorejské základny Sondok a překonaly asi 380 kilometrů, při letu dosáhly výšky 97 kilometrů.

Severní Korea také zároveň zveřejnila fotografii nového raketometu. Na fotografii je několik desítek vojáků na samotném osmikolovém raketometu, který je dlouhý asi deset metrů, a tleskají. V popředí se před raketometem usmívá předseda Korejské strany práce Kim Čong-un.

© AFP 2019 / KCNA via KNS Kim Čong-un po testu nového raketometu

Protest Japonska

Japonsko vyjádřilo Severní Koreji protest v souvislosti se dvěma starty balistických raket, které byly uskutečněny v sobotu. Oznámil to mluvčí japonského zahraničněpolitického rezortu. „Už jsme vyjádřili Severní Koreji jasný protest,“ uvádí agentura Kyodo slova parlamentního náměstka ministra zahraničí Japonska Kiyota Tsujiho, která pronesl na schůzce vládnoucí Liberálně demokratické strany.

Předchozí testování

Dříve jihokorejská armáda uvedla, že KLDR 6. srpna ráno počtvrté během dvou týdnů odpálila balistické rakety krátkého doletu. K odpálení došlo podle jejich údajů z provincie Hwanghe namdo z východního pobřeží. Starty, které se konaly v noci, byly již čtvrtými testy od začátku května. Jižní Korea a Japonsko to zhodnotily jako testování balistických raket krátkého doletu nového typu.

Vůdce KLDR Kim Čong-un později prohlásil, že odpálení raket KLDR je varováním na adresu Washingtonu a Soulu jako odpověď na jejich společná vojenská cvičení.

V dubnu se objevila informace, že KLDR vyzkoušela nové taktické řízené střely s malou výškou letu a krátkým doletem, ale s vysokou rychlostí. O testování této „nové zbraně“ tehdy informovala Korejská centrální zpravodajská agentura. Na polygonu byl přítomen severokorejský vůdce Kim Čong-un. Toto testování se v KLDR stalo první zkouškou po druhém summitu Donalda Trumpa a Kim Čong-una.

Napětí na Korejském poloostrově

Situace na Korejském poloostrově eskalovala poté, co USA a Jižní Korea na konci července odmítly splnit požadavek na zrušení společných cvičení a KLDR začala provádět zkušební starty nových taktických raket. V Pchjongjangu prohlašují, že to dělají jako varovné znamení „militaristům v Jižní Koreji“. V Soulu a Tokiu to hodnotí jako testy nového druhu balistických raket malého doletu.

Rada bezpečnosti OSN požaduje, aby KLDR zastavila vývoj a odpalování všech balistických raket pod hrozbou přísnějších sankcí. Samotný Pchjongjang však s tímto požadavkem nesouhlasí. Orgány KLDR se dříve dobrovolně zavázaly, že pouze nebudou provádět zkoušky balistických raket dlouhého doletu.