Jižní Korea pořádá vojenské cvičení v okolí sporných ostrovů. Japonsko protestuje

Podle agentury se cvičení účastní příslušníci námořních, vzdušných a pozemních sil, informace o počtu však zatím nejsou uváděny.

„S ohledem na závažnost a rozsah cvičení dostalo název Cvičení obrany území v Japonském moři. Cílem cvičení je zakotvení záměrů země v obraně svých území v Japonském moři, včetně ostrovů Tokdo,“ cituje agentura slova zdroje.

Protest Japonska

Japonská vláda vyslovila Jižní Koreji protest v souvislosti s vojenským cvičením v okolí sporných ostrovů, informuje Kjódo s odkazem na zdroje z diplomatických kruhů.

Protest byl zaslán diplomatickými kanály. Japonská strana trvá zejména na tom, že „ostrovy Takešima jsou původním územím Japonska“.

„Provedení cvičení je nepřijatelné. Vzbuzuje politování a rozhodně vyzýváme ke zrušení manévrů,“ uvádí agentura postoj japonské strany.

Sporné území

Souostroví Tokdo (japonsky Takešima) leží mezi Japonskem a Jižní Koreou v Japonském moři. Po 2. světové válce dostala tyto ostrovy Korea. Japonsko to označuje za „protizákonnou okupaci“ a považuje ostrovy za část svého území, které zařadilo do prefektury Šimane. Ostrovy jsou rovněž známé jako Liancourt Rocks. Japonsko navrhlo Koreji projednání této otázky u Mezinárodního soudu OSN. Jižní Korea ale má za to, že spor o ostrovech Tokdo neexistuje, poněvadž jde o korejské území z historického, zeměpisného a právního hlediska.