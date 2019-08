Pikantní detaily o životu s legendou. Sexy Georgina Rodríguezová promluvila, jak dráždí Ronalda v posteli

Modelka Georgina Rodríguezová v exkluzivním rozhovoru pro The Sun on Sunday poprvé upřímně promluvila o své lásce k fotbalistovi Cristianu Ronaldovi a také se podělila o některé pikantní detaily toho, jak ráda svádí hvězdu turínského Juventusu.

Cristiano Ronaldo a jeho přítelkyně Georgina zažili těžký rok, včetně obvinění ze sexuálního napadení proti fotbalistovi. Oba však přežili obtížnou dobu a nyní matka jeho dětí sdělila podrobnosti o jejich šťastném rodinném životě.

„Být partnerem někoho tak slavného není snadné. To, co k němu cítím, je silnější než cokoli, jakýkoli druh tlaku. Společně jsme silnější,“ uvedla přítelkyně Ronalda.

„Ale svádění je také důležité. Vždy spím ve spodním prádle a dávám přednost sexy prádlu. Je to pohodlné, sexuální a romantické. Má všechno a potěší to také vašeho muže,“ odhalila Georgina další detaily.

Modelka také řekla, jak se s Ronaldem potkala ve Španělsku v roce 2016. „Poprvé jsme se potkali v obchodě Gucci, kde jsem pracovala jako prodavačka. O několik dní později jsme se znovu viděli na akci jiné značky. Tehdy jsme si mohli promluvit v uvolněné atmosféře mimo mé pracovní prostředí. Pro oba to byla láska na první pohled,“ řekla.

Georgina se stala jeho první oficiální přítelkyní, která mu porodila dítě. Ronaldo už má devítiletého syna Cristiana ml. a dvojčata Evu a Matea, které však porodily „neznámé ženy“.

Georgina, která měla přísnou katolickou výchovu v Jaca na severovýchodě Španělska a byla školena jeptiškami, než ji v 15 letech objevili módní agenti, zdůraznila, že bohatství a luxus pro ni nejsou důležité.

„Itálie je nádherná země se svou historií, kulturou, uměním a módou a miluji Juve. Ale mám největší bohatství, jaké lze mít - a to je moje zdravá a šťastná rodina,“ řekla.

„Ekonomické bohatství je dobré, pomáhá s věcmi, ale také to jsou problémy. Musíte mít hodně kontroly a dobrý přístup. Někdy není snadné jednat s penězi. Nejste šťastní. Pomáhá to, ale v životě to není všechno,“ dodala.

Minulý rok bývalá americká modelka Kathryn Mayorgová obvinila Ronalda ze sexuálního napadení v hotelovém pokoji v Las Vegas v roce 2009. Fotbalista nepřiznal svou vinu a s čistým svědomím, jak sám zdůrazňoval, čekal na rozhodnutí soudu.

Případ byl uzavřen u soudu v Nevadě letos v létě po dobrovolném stažení žaloby na žádost Mayorgové.