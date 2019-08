Americký velvyslanec: V otázce ekonomického růstu by měla Evropa následovat USA

Během rozhovoru americký diplomat uvedl, že podle něj v Evropě existuje názor, že Čína v oblasti mezinárodního hospodářství nehraje podle pravidel. Což se shoduje s názorem současné americké administrativy. Uvedl, že přijetí Číny do Světové obchodní organizace byla chyba.

Dodal, že Evropa má „nabrat obrátky“ v oblasti hospodářského růstu, a následovat podle toho Spojené státy. Platí to i pro vytvoření jednotné fronty proti Číně.

„Lidé se dívají na největší ekonomiku v Evropě (pozn. Německo) a snaží se přijít na to, co dělat. A my říkáme…následujte nás. Udělejte, co jsme udělali,“ dodal.

Aby se zajistil růst evropské ekonomiky by měl podle Grenella „existovat plán s aspektem deregulace“, rovněž dodal, že Evropa potřebuje takové reformy jako „fiskální expanze“ a „snížení daní“.

Obchodní válka v plném proudu. Čína vyjádřila protest proti rozhodnutí USA o dalším navýšení cel https://t.co/X1Hc78IoUj



Foto: © REUTERS / Jason Lee pic.twitter.com/NsxzCc8ZRZ — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 25, 2019

Richard Grenell

Richard Grenell byl jmenován americkým velvyslancem v Německu v roce 2017. Je znám kvůli své opakované kritice vůči německé vládě za to, že se nechystá zvyšovat výdaje na armádu na úroveň 2 % HDP, jak vyžaduje NATO. V této souvislosti také před nedávnem vyhrožoval Berlínu, že USA můžou zvážit stažení některých svých vojáků v zemi.

„Je opravdu urážlivé očekávat, že americký daňový poplatník bude i nadále platit za více než 50 000 Američanů v Německu, zatímco Němci používají svůj přebytek v obchodní bilanci pro domácí účely,“ řekl Grenell DPA.

Mimo jiné Grenell v polovině ledna roku 2019 rozeslal německým společnostem dopisy, ve kterých varoval před možnostmi zavedení sankcí proti nim ze strany Washingtonu kvůli podpoře stavby plynovodu Nord Stream 2. V dopisech diplomat zdůraznil, že jejich účast v realizaci projektu „může být následována zavedením sankcí“.

Chování amerického diplomata vyvolalo kritiku ze strany několika německých politiků. Také zástupce předsedy německého Bundestagu Wolfgang Kubicki požádal, aby byl Grenell „okamžitě vyhlášen za personu non grata“. Dodal také, že diplomat se chová „jako vrchní komisař okupační vlády“.