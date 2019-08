Způsob, jak se vyhnout deportaci: Migrant, který znásilnil dívku ve Velké Británii, tvrdí, že má deprese a chce se zabít

Plane mutiny gang rapist Yaqub Ahmed claims he is too depressed to be deported to #Somalia #CulturalEnrichment#DiversityIsOurStrength#Hijrah#ImmigrantsMakeBritainGreat#IslamisationOfTheUK#Taharrush#Taqiyya#TheGreatReplacement#WillTheyBeDeported https://t.co/7A1b9jMf5W