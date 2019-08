Výrobci sexuálních panenek pohovořili o novém podivném trendu

Podle odborníka ze společnosti Silicone Sex World si lidé nejčastěji neobjednávají kopie celebrit, ale panenky, které jsou podobné lidem, které znají. Ve společnosti si všimli, že nejvíce neobvyklým trendem bylo zvýšené množství objednávek na panenky, které vypadají jako přítelkyně kamarádů.

V Sex Doll Official potvrdili, že nejčastěji si lidé objednávají panenky, které vypadají jako obyčejní lidé. Zakladatelka firmy doplnila, že panenku je možné vyrobit z jedné fotografie. Průměrná cena takového zboží činí čtyři tisíce liber.

Dříve sdělil anonymně milionář internetovému obchodu Hush Hush, že má zájem objednat si sexuální panenku. Ta měla vypadat jako jeho bývalá žena.

Daily mail dříve informoval, že autor dokumentárního filmu BBC, který byl věnován výrobě sexuálních hraček v Japonsku, se rozplakal poté, co uviděl sexuální panenku, která vypadala úplně jako dítě. James Young, novinář, navštívil během natáčení filmu Sex Robots and Us (Sexuální roboti a my) jednu z největších továren v Japonsku, kde se věnují výrobě sexuálních hraček. Muže naprosto šokoval jejich vzhled, vypadaly totiž úplně realisticky. Obzvlášť ho ohromila panenka, která měla podobu malého dítěte. Pracovník továrny řekl, že věk je omezen pouze fantazií zákazníka a že existují klienti, kteří mají o nákup panenky v podobě dítěte velký zájem.

Novinář se poté rozplakal a prohlásil, že panenka nahého dítěte působí strašidelně. Co se týče Japonských legislativních norem, pak žádné, které by se týkaly věku při použití sexuálních panenek, neexistují. Nicméně produkce se v zahraničí neprodává.

Informováno bylo rovněž i o tom, že soulož s roboty by mohla zachránit naši společnost. To si alespoň myslí Církev Satanova. Anton Lavey, zakladatel Církve Satanovy, předpověděl sex s roboty před dvěma desetiletími. A právě to si satanisté myslí, že by mohlo lidstvo zachránit, jelikož lidé by mohli roboty využít pro ukojení svých temných instinktů. „Vědci a techničtí šílenci dělají bombastické pokroky v této oblasti tím, že vyvíjejí realistické umělé lidské společníky, a to obě varianty: jak skutečné panenky, tak i variantu virtuálních facebookových přátel,“ sdělil magistr Církve Satanovy Blanche Barton.