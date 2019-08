Peskov: Rusko odpoví ohledně testování rakety středního doletu v USA

„Slyšeli jste přece pokyny prezidenta? Dal je. Samozřejmě,“ řekl Peskov novinářům na otázku, jestli MO chystá symetrickou odpověď.

Prezident RF Vladimir Putin v pátek prohlásil, že zkoušky rakety v USA 18. srpna potvrzují údaje, jež předtím získalo Rusko, a to že Washington vyvíjí zbraň, která byla předtím zakázána smlouvou INF (vypršela 2. srpna). Prezident řekl, že se Rusko nehodlá zúčastnit závodu ve zbrojení a pověřil ministerstvo obrany, MZV a další úřady, aby zvážily opatření na přípravu symetrické odpovědi.

Peskov přitom nedal do souvislosti vojenské cvičení zahájené na jihu Ruska s aktivitami USA.

„Je to obvyklá práce ruské armády: cvičení, a tak dál. Co se týče podrobnosti, myslím, že se na to máte zeptat na obranném úřadu. V poslední době věnuje velkou pozornost armádní struktuře, stavu našich vojsk,“ řekl.

Peskov ujistil, že nejsou žádné pochybnosti ohledně splnění prezidentova pokynu na přípravu patřičné odpovědi v souvislosti s vystoupením USA z INF a novými zkouškami.

„Co se týče symetrické odpovědi, nejsou žádné pochybnosti, že bude poskytnuta, a že budou podniknuta veškerá opatření na zajištění bezpečnosti naší země,“ řekl na závěr Peskov.

Velká dvoustranná velitelská a štábní cvičení za účasti 8,2 tisíce vojáků startovala na území Jižního vojenského okruhu, sdělil předtím novinářům armádní mluvčí. Mají se konat na 12 polygonech vojenského okruhu v Rostovské, Volgogradské a Astrachanské oblasti, Stavropolského a Krasnodarského kraje, a republiky Krym. Má být nasazeno přes 2,5 tisíce kusů vojenské techniky, včetně asi 30 letadel a přes 60 vrtulníků, více než 100 tanků, pak lodě Černomořské a Kaspické flotily. Má být nacvičeno nasazení mezidruhových vojenských jednotek v zájmu zajištění vojenské bezpečnosti jižních hranic RF.