Psi pomohli diagnostikovat rakovinu dvěma Britkám

Obyvatelka Londýna Emma Smithová pro své syny pořídila štěně Stafordširského bulteriéra, kterého pojmenovali Charlie. Po několika měsících, co s rodinou Charlie žil, se začal velmi podivně chovat. Začal skákat a očuchávat pravé prso Emmy Smithové.

Zázračný Charlie

Nejdříve si žena myslela, že jí tričko voní jídlem, a proto se pes tak chová. Charlie však čichal a štěkal na majitelku i několik dalších měsíců. Žena začala mít podezření, že se jí její mazlíček snaží něco říct. Emily si prohmatala prso a našla si bulku. Díky psovi se obrátila na lékaře, kteří jí diagnostikovali rakovinu prsu. Léčba proběhla úspěšně a lékaři sdělili, že pokud by žena nepřišla všas, mohlo by to být mnohem horší.

Daisy pomáhá

Doktorka Claire Guestová povyprávěla novinám příběh o svém psovi, labradorce Daisy. Ta pomohla svým čichem identifikovat více než 550 případů rakoviny, když pracovala v dobročinném programu pro lékařské psy. Lékařka se rozhodla založit charitativní projekt poté, co jí její fenka Daisy pomohla diagnostikovat rakovinu. V té době pracovala Claire jako psycholožka, která se zabývala studií interakce psů a lidí. Jednoho dne si Guestová všimla, že se její pes chová velmi podivně a stále si pokládá tlapku na její hrudník. Později se nechala žena vyšetřit v nemocnici, kde se ukázalo, že má rakovinu prsu v rané fázi.

Psi lepší než lékaři

Média informovala dříve o tom, že v případech, kdy je rakovina ve velmi raném stádiu, může pomoci cvičený pes. V Itálii probíhají výzkumy, jak moc je schopný pes rozpoznat rakovinu prostaty, uvádí web ct24. Psi se aktivně využívají jako pomocníci ve vojenství i u policie, jsou schopni najít výbušninu či ignorovat střelbu za zády. Nyní se začínají osvědčovat i v jiném odvětví – ve zdravotnictví. Již dříve se ukázalo, že psi jsou schopni za pomoci svého čichu rozpoznat rakovinu kůže. Nyní italský tým testuje, zda jsou psi schopní, a do jaké míry, rozpoznat rakovinu prostaty. Vědci se psům a jejich schopnostem vycítit vážnou nemoc věnují již několik desítek let. Dodává se, že odborníci by chtěli dané poznatky využít k vývoji přístroje, který by byl schopen čich psa napodobit. Zatím se tedy neplánuje, že by zvířata vstoupila i na nemocniční půdu a setkávala se přímo s pacienty.