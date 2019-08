Senátor USA Johnson prohlásil, že mu Rusko zamítlo vízum. Ruská strana to popírá

Rusko zamítlo vízum americkému senátorovi, členovi republikánské strany, Ronovi Johnsonovi. Odpovídající tisková zpráva je zveřejněna na webových stránkách kongresmana. Ruské ministerstvo zahraničí a velvyslanectví Ruska v USA to odmítá.

Jak je uvedeno ve zprávě, Johnson šel navštívit Rusko jako součást delegace Kongresu. Plánoval vyjednávat s řadou ruských úředníků, zástupců amerického podnikání a „organizací občanské společnosti“.

„Bez ohledu na tuto drobnou urážku se budu nadále zasazovat o rozhodnou reakci na ruskou agresi a upřímný dialog, pokud je to možné,“ řekl senátor.

Ruské velvyslanectví ve Spojených státech uvedlo, že americký senátor Ron Johnson nepožádal o vízum.

„Senátor nepožádal o vízum na našem velvyslanectví a neinformoval o svých plánech, že navštíví Rusko,“ uvedla v prohlášení diplomatická mise.

Velvyslanectví také poznamenalo, že již dlouho naléhá na Washington, aby se zbavil černých listin, kvůli čemuž ruští úředníci nemohli vstoupit do Spojených států.

„Americký senátor Ron Johnson je na seznamu stop Ruska a je si toho vědom,“ sdělili v oddělení informací a tisku ministerstva zahraničí Ruska.

„A to se nazývá "manipulace s informacemi."<...> Nežádal o vízum. Ale udělal všechno, jako by byl po žádosti o vízum odmítnut,” komentovalo ruské ministerstvo zahraničí.

Upřesnili, že Johnson byl na „seznamu stop“ v reakci na podobné kroky Washingtonu.

Ron Johnson

Johnson je předsedou podvýboru Senátu USA pro spolupráci v oblasti evropské a regionální bezpečnosti. Obhajoval řadu protiruských zákonů. Senátor byl jedním z autorů zákona o přejmenování ulice na počest Borise Němcova nacházející se před ruským velvyslanectvím ve Washingtonu.

Jako součást skupiny senátorů Johnson vyzval prezidenta Donalda Trumpa, aby po incidentu v Kerčském průlivu provedl nadnárodní operaci proti Rusku v Černém moři, což mělo za následek zadržení ukrajinských lodí, které porušily ruskou hranici. Johnson vytvářel usnesení obsahující doporučení k zastavení projektu Nord Stream 2.

Senátor také předložil návrh zákona, který počítá s vyčleněním miliardy dolarů na evropské energetické projekty, které stimulují odmítnutí ruského plynu ze strany EU.

V roce 2018 Johnson již odcestoval do Ruska. Po cestě řekl, že byl sankcemi zklamán. Poukázal na to, že americký prezident Donald Trump a američtí zákonodárci by měli přezkoumat zavedená restriktivní opatření a věnovat pozornost ruským oligarchům.

Odmítnutí víz

Americký velvyslanec v Moskvě John Huntsman dříve uvedl, že Rusko odmítlo udělit víza 30 novým učitelům angloamerické školy. Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo, že škola funguje jako komerční podnik a nenachází se na území amerického velvyslanectví, ale Spojené státy americké žádají o akreditaci učitelů jako administrativního a technického personálu diplomatické mise, i když samy o sobě neudělují víza stejné kategorii administrativních a technických pracovníků ruských misí.

Škola byla založena v roce 1949 vládami USA, Velké Británie a Kanady. Mnoho učitelů v něm jsou Rusové, ale cizinci jsou důležitou součástí pedagogického sboru. Ve škole studuje více než tisíc lidí ze 60 zemí, mnoho z nich jsou dětmi diplomatů a zahraničních podnikatelů.