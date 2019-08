Itálie uzavřela námořní hranice pro další loď se zachráněnými migranty

Tři italská ministerstva zakázala německému plavidlu nevládních organizací se 101 zachráněnými migranty na palubě vplutí do teritoriálních vod země. Rozkaz zakázat lodi Eleonore nevládní organizace Lifeline připlout k italskému pobřeží podepsali ministr vnitra a místopředseda vlády Matteo Salvini, ministryně obrany Elisabetta Trenta a ministr dopravy Danilo Toninelli.

Podle zdrojů z ministerstva vnitra bylo italským novinářům sděleno, že obecné rozhodnutí tří ministrů svědčí o „nově dosažené kompaktnosti vlády tváří v tvář dalšímu pokusu německé nevládní organizace o přístup k italským teritoriálním vodám“.

Dříve Eleonore zachránila 101 migrantů u pobřeží Libye, opustila své teritoriální vody a zamířila na sever. Zákaz vstupu do italských vod lodí různých nevládních organizací zapojených do záchrany migrantů ve Středozemním moři platí od loňského léta. Zároveň se lodím s migranty zpravidla podaří přistát v italských přístavech poté, co se situace na palubě stane složitou, různé evropské země také projevují ochotu přijímat migranty.

Italská vláda je formálně považována za rezignovanou po kolapsu vládnoucí koalice Hnutí pěti hvězd a strany Liga, jejímž lídrem je Salvini. Trenta a Toninelli jsou zástupci Hnutí.

Richard Gere obhajuje migranty

Okolnosti migrační krize v Evropské unii poutají pozornost i hvězd amerického Holywoodu. Světově známý herec Richard Gere vyzval italské úřady, aby přestaly „démonizovat“ migranty a povolily těm, kteří jsou na lodi Open Arms, přistát. Na to tvrdě zareagoval italský ministr vnitra, ozvali se dokonce i v Česku.

9. srpna Richard Gere navštívil záchrannou loď, která patří nestátní neziskové společnosti Open Arms, na jejíž palubě se skutečně nachází 160 uprchlíků. Herec jim předal humanitární pomoc - jídlo a základní potřeby a také vodu, ovoce a zeleninu. Pak se herec společně se zástupci Open Arms zúčastnil tiskové konference na ostrově Lampedusa. Gere vyzval italské úřady, aby povolily přistání uprchlíků v přístavu.

Hollywoodská hvězda také srovnala postoje italských politiků a administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči migrantům. Gere se na ně obrátil se žádostí, aby přestaly „démonizovat“ migranty, a dodal, že „to musí skončit teď všude na planetě“.

Kritika ze strany herce vyvolala reakci italského ministra vnitra Mattea Slaviniho, který je znám svým tvrdým postojem k otázce migrace. Politik navrhl Geremu, aby vzal migranty s sebou do Ameriky.

V letošním červnu italská vláda schválila nová pravidla, podle nichž je plavidlům nevládních organizací s migranty zakázán vstup do italských vod bez povolení místních úřadů. Těm, kdo tato pravidla poruší, hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc eur a zadržení plavidla.