Smrt ve vesmíru. Kosmická observatoř Hubble zachytila unikátní proces

Mlhovina NGC 2371/2

Zpočátku si astronomové mysleli, že na snímku jsou zachyceny dva objekty – jsou vidět ve spodním levém a pravém horním rohu fotky. Následně je spojili do jednoho objektu, a konkrétně do planetární mlhoviny, kterou pojmenovali NGC 2371/2.

Mlhovina vznikla, když hvězda podobná Slunci explodovala a vymrštila do vesmíru své části. V důsledku toho se vytvořil přehřátý pozůstatek hvězdy, který je možné vidět uprostřed snímku. Poznamenává se, že daná mlhovina je plná hustých plynových jader, které se během proudění rychle pohybují a mění svůj směr. Zbytková hvězda vyzařuje záření, které podněcuje plyn a způsobuje jeho žár. Vědci předpokládají, že komponenty tohoto „obrázku“ budou v pohybu ještě několik tisíc let. Poté hvězda vychladne a zmizí.

Observatoř Hubble dříve obdržela fotografii planetární mlhoviny v souhvězdí Orion, která je z hlediska tvaru podobná velkému kávovému zrnku či embryu. Fotografie byly zveřejněny na stránkách vesmírného dalekohledu.

Planetární mlhovina

Planetární mlhoviny jsou jedním z nejviditelnějších objektů na noční obloze. Jsou to ohromná oblaka horkého plynu, která se rozprostírají na několik světelných let. Skládají se z odhozených plášťů menších hvězd, které jsou podobné Slunci, a které téměř vyčerpaly své zásoby vodíku a změnily se na rudé obry. Tento plyn je zahříván ultrafialovým zářením, díky kterému začne oblak plynu a prachu zářit. To vede ke vzniku krásné a jasné mlhoviny.

Dechberoucí záběry z vesmíru

V květnu pořídila observatoř fotografie obrovského seskupení galaxií RXC J0032.1+1808 v souhvězdí Ryb. Právě to patří mezi 40 nejvzdálenějších a nejstarších „rodin“ hvězd ve vesmíru. O informaci sdělil portál kosmického teleskopu. Seskupení, jehož fotografie observatoř získala, se nacházejí tak daleko od Země a Mléčné dráhy, že je možné spatřit je pouze pomocí gravitačních čoček, zvláštních zkřivení prostoru a času posilujících světlo, které vznikají v okolí velkých galaxií.

V březnu vyfotil Hubble kosmický objekt NGC 6052, který se nachází ve vzdálenosti asi 230 světelných let od Země. William Herschel objevil tento objekt v roce 1784. Původně popsal vědec dané kosmické těleso NGC 6052 jako jedinou galaxii nesprávné formy. Poté však bylo stanoveno, že se jedná o dvě galaxie, které se srazily.