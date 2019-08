Kyjevský soud rozhodl, že novinář Vyšinský bude propuštěn z vazby

Kyjevský odvolací soud dnes rozhodl, že ředitel agentury RIA Novosti v Ukrajině Kirill Vyšinský bude propuštěn z vazby. Tímto opatření na to, aby zůstal ve vazbě, bylo změněno.

Novinář se bude muset k soudu dostavit osobně či k vyšetřovateli na základě prvního nařízení.

Vyšinský byl ve vazbě více než 400 dní. Soud teprve přijde.

Kauza Vyšinského

Vyšinskij byl vzat do vazby v Kyjevě 15. května 2018, za dva dny jej městský soud v Chersonu zatkl. Novinář byl informován, že je podezřelý z podpory samozvaných republik Donbasu a zrady. Maximální test podle tohoto paragrafu stanovuje až 15 let vězení. Celkem osmkrát soud prolongoval preventivní opatření v podobě zadržení ve vazbě.

Sám Vyšinský považuje obvinění, která byla proti němu vynesena, za lež a manipulaci. Zdůraznil, že během jeho práce v ukrajinských RIA Novosti na pozici šéfredaktora si na něj nikdo nikdy nestěžoval. Jak sdělil jeho právník, Andrej Domanský, má jeho klient v úmyslu bránit svou nevinnost až do posledního momentu.

Rok ve vazbě. Vyšinský poděkoval novinářům za otevřený dopis Zelenskému https://t.co/tiezVZRQYx pic.twitter.com/Eisxl8Bcb2 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) May 15, 2019

​Prezident RF Vladimir Putin označil situaci za bezprecedentní a řekl, že Vyšinskij byl zatčen za „za svou přímou profesionální činnost, za plnění jeho funkce novináře“. Moskva poslala do Kyjeva protestní sdělení s požadavkem ukončit násilí vůči členům tisku.

Zástupce OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků Harlem Désir vyjádřil vážné obavy z jednání Kyjeva ohledně ukrajinských RIA Novosti.

Generální tajemník Thomas Greminger zdůraznil, že všechny země organizace se zavázaly vytvořit podmínky, v rámci kterých mohou novináři plnit své povinnosti v jiném zúčastněném státě, a proto musí dodržovat mezinárodní standardy a nezasahovat do práce sdělovacích prostředků.

​Reakce v Rusku na propuštění Vyšinského

Propuštění z vazby Vyšinského je prvním krokem na cestě ke spravedlnosti vůči novináři, prohlásila oficiální mluvčí ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová.

„Propuštění Vyšinského z vazby je prvním krokem na cestě ke spravedlnosti vůči tomuto novináři,“ řekla Zacharovová.

Šéfredaktorka MIA Rossiya Segodnya a televizní stanice RT Margarita Simoňanová uvítala propuštění Vyšinského.

„Analytici a experti řeknou hodně důležitých slov o tom, co znamená dnešní rozhodnutí Kyjevského soudu pro rusko-ukrajinské vztahy, pro budoucnost Ukrajiny, a jak to charakterizuje nového prezidenta, a jestli ho to vůbec nějak charakterizuje – a udělají dobře,“ napsala Simoňjanová na svém twitteru.

Podle názoru generálního ředitele MIA Rossiya Segodnya Dmitrije Kiseljova rozhodnutí propustit vedoucího RIA Novosti Ukrajina z vazby „potvrzuje politický ráz zfalšovaného řízení“.

„A Zelenskyj tím posílil své pozice v jednáních,“ podotkl.