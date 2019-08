Ruský diplomat sdělil počet bojovníků IS* v Sýrii, Afghánistánu a Iráku

Situace v Sýrii

Celkový počet militantů Islámského státu*, a jejich příznivců činí v současné době v Sýrii asi tři tisíce lidí, sdělil Kuzmin.

Ozbrojený konflikt v Sýrii probíhá od roku 2011. Na konci roku 2017 bylo vyhlášeno vítězství nad Islámským státem* v Sýrii a Iráku. V některých částech Sýrie však pokračují zátahy militantů. V tuto chvíli je na prvním místě politické uspořádání a obnovení Sýrie a návrat uprchlíků.

IS v Afghánistánu

Páteří teroristické skupiny Islámského státu* v Afghánistánu jsou nejméně čtyři tisíce bojovníků, oznámil Kuzmin.

​Bojovníci Islámského státu* podnikají aktivní kroky na přeměnu Afghánistánu na místo, odkud by mohli proniknout do dalších států v oblasti. Dodal, že čtyři tisíce bojovníků IS* jsou soustředěny především v provinciích Kunar a Nangarhár. Podle jeho slov působí bojovníci také v severních a východních oblastech státu. „Probíhá aktivní nábor mezi mladými lidmi, polními veliteli místních a regionálních teroristických skupin, včetně hnutí Taliban a Hizb ut-Tahir, a také přijímáním militantů z válečných zón na Blízkém východě, uvedl.

„Nejvíce nebezpečná situace je v oblastech Afghánistánu, které hraničí s Tádžikistánem a Turkmenistánem, kde je počet bojovníků IS asi 1,3 tisíce lidí,“ zdůraznil.

Přitom se vůdci IS snaží rozšířit přítomnost na severu a východě Afghánistánu prostřednictvím oblastí tradičně ovládaných Tálibánem.

Militanti IS* v Iráku

V Iráku se nachází asi dva tisíce bojovníků organizace Islámský stát*, sdělil Kuzmin. Nehledě na to, že došlo k dokončení vojenské kampaně proti IS* a k oznámení o snížení počtu formací mezinárodní koalice, stále jsou v Iráku předpoklady pro další destabilizaci situace, tvrdí Kuzmin. Podle jeho slov přešli džihádisté na taktiku sabotáží a teroristických akcí a spoléhají se na podněcování sunnitsko-šíitského konfliktu v zemi. „V současné době bojové jednotky IS* v Iráku čítají asi dva tisíce bojovníků ze 40 států, konkrétně z Blízkého východu, střední a jihovýchodní Asie a zemí SNS,“ zdůraznil.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku