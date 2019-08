Objevila se velmi neobvyklá exoplaneta

Planeta s názvem HR 5183 b je přibližně třikrát těžká než Jupiter. Jak je uvedeno, tak planeta obíhá kolem své hvězdy – HR 5183 každých 45 – 100 let. Podle vědců má extrémně neobvyklou a velmi protáhlou oběžnou dráhu (podle vědců by se taková planeta v oblasti asteroidního pásu přiblížila ke Slunci a poté by se posunula za oběžnou dráhu Neptunu).