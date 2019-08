Pussypedia aneb revoluční encyklopedie, která odhaluje tajemství ženské sexuality

Ejakulují všechny ženy? Právě toto téma vyvolalo debatu mezi americkou novinářkou Zoe Mendelsonovou a jejím bývalým přítelem v roce 2017. Podstatou otázky bylo, zda jsou všechny ženy schopné ejakulace dosáhnout, či pouze některé. Otázku zadali do Googlu a začalo dlouhé vyhledávání odpovědi, která by tento spor vyřešila.

Vznik encyklopedie

Zoe k překvapení zjistila, že na internetu v podstatě není žádná spolehlivá informace, která by dávala odpověď na danou otázku. Jedině, co našla, byly „nesmyslné odpovědi“ a „nepříliš kvalitní informace“ a odborné časopisy a lékařské knihy „byly nepochopitelné“. A tak novinářka uviděla skvělou příležitost odpovědět na tuto a mnoho dalších otázek, které se týkají ženské sexuality tím, že vytvoří online encyklopedii.

„Jako novinárka jsem to považovala za mimořádnou situaci,“ řekla Mendelsonová Sputniku. Společně se svou kamarádkou, mexickou ilustrátorkou Marií Conejovou, představila za dva roky první bezplatnou digitální encyklopedii o vagíně, kterou pojmenovala Pussypedia. Cílem je poskytovat spolehlivé, dostupné a srozumitelné informace o ženském těle. Od svého uvedení, tedy 1. 7. 2019, navštívili encyklopedii více než 200 000krát jak dospělí, tak i mládež. Statistika z Instagramu ukazuje, že skoro 85 % všech sledovatelů jsou ženy, které toto téma zajímá.

Conejová Sputniku také poskytla rozhovor a vysvětlila, že encyklopedie hovoří „nejen o vagíně“, ale také o všech genitáliích, které se v textu označují souhrnně slovem „pussy“. Podle slov Conejové projekt sdružuje články ve španělštině a angličtině.

„Anglický termín 'pussy' používáme proto, že označuje vagínu, ale také všechny vnější pohlavní orgány, jako jsou vulva, klitoris… a také vnitřní jako pochva, děloha, močový měchýř. Zahrnuje také konečník, a pokud bereme v úvahu muže, tak i varlata,“ vysvětlila Conejová.

Pussypedia pomáhá ženám

Podle Mendelsonové a Conejové pomáhá mluvení o ženských pohlavních orgánech a péči o ně rozptýlit mýty, a především pomáhá ženám v tom, aby lépe poznaly samy sebe.

„Sexualita a všechno, co je spojeno s naším tělem, je tabu. V podstatě skoro nikdy o tom otevřeně nemluvíme. Není zvykem bavit se s matkou nebo sestrou o tom, co se s námi děje, například 'nějak mě to tam svědí'… Často to skrýváme i před sebou, protože se stydíme,“ vysvětluje Conejová.

Dále dodává, že si často „googlíme“ podobná témata a místo odpovědi vidíme něco mezi pornografickými stránkami a weby bez spolehlivých zdrojů. Conejová rovněž zdůraznila důležitost klíčových slov, jelikož oblast ženských genitálií je často zahrnována v jednom slově „vagína“, nebo se používají eufemizmy k označení konkrétních částí, které způsobují rozpaky.

Pussypedia publikovala trojrozměrný model ženského těla, který je možné zkoumat ve formátu 360, abychom se mohli podívat, kde se nachází každý orgán, jak se nazývá, jak jeden s druhým vzájemně interagují.

Encyklopedie odpovídá na otázky

„V Pussypedii chceme změnit způsob, jak o těchto věcech hovoříme, chceme úplně eliminovat stud, který se často týká našeho těla. Myslíme si, že tento pocit hanby je nebezpečný, jelikož je to forma útlaku. Kromě toho také, pokud se stydíte, neodvažujete se poznat své tělo, neodvažujete se pokládat otázky, a proto tedy necíte, jak si nastavit vaše osobní hranice,“ zdůraznila.

Pussypedia dá odpovědi na takové otázky, jako „jaký je správný způsob dezinfekce pochvy“ či „co je to menstruační cyklus“, nebo také otázky o něco složitější – „jaké je spojení mezi pesticidy a plodností“ nebo „co to je darování vajíček“.

Rády bychom, kdyby se Pussypedia rozšiřovala, zůstala zdarma a překládala se i do jiných jazyků. Potřebujeme však jisté prostředky, aby stránka mohla pokračovat,“ sdělila Conejová. Z toho důvodu je na stránce i internetový obchod, díky kteérmu web získává finanční prostředky.