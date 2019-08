Alžběta II. schválila pozastavení činnosti parlamentu Velké Británie

Královna Alžběta II. oficiálně schválila pozastavení činnosti britského parlamentu od 9. do 14. října. Ve středu o tom informoval Sky News a zveřejnil prohlášení Tajné rady, do které patří poradci panovnice.

Z toho vyplývá, že Alžběta II. formálně souhlasila s odložením parlamentních zasedání, které by měly vstoupit v platnost ne dříve než v pondělí 9. září a nejpozději ve čtvrtek 12. září 2019 a trvat do pondělí 14. října 2019.

Britský premiér Boris Johnson ve středu oznámil pozastavení práce britského parlamentu do 14. října. Zároveň odmítl tvrzení, že cílem odložení zasedání Dolní sněmovny bylo zabránit poslancům blokování vystoupení země z Evropské unie bez dohody o podmínkách Brexitu.

Poslanci opoziční Labouristické strany a jejich kolegové z jiných stran, a to i v konzervativním táboře, ostře kritizovali toto rozhodnutí.

V současné situaci tedy budou mít poslanci po návratu 3. září ze své letní dovolené jen pár dní, aby na toto rozhodnutí reagovali.

Vůdce Labouristické strany Jeremy Corbin dříve slíbil, že Labouristická strana předloží parlamentu legislativní iniciativu, která by zasahovala do Johnsonových plánů, a poté „v určitém okamžiku“ vyvolá otázku hlasování o nedůvěře vládě.

Spojené království mělo opustit EU 29. března 2019, tj. dva roky po podání písemného oznámení o vystoupení z evropského společenství.

Členové Poslanecké sněmovny britského parlamentu však třikrát odmítli návrh dohody o podmínkách brexitu, který byl dosažen mezi Bruselem a vládou Theresy Mayové.

Ve výsledku EU souhlasila s odložením Brexitu nejprve do dubna nebo května, poté do 31. října. Mayová musela rezignovat, protože nedokázala dostat situaci ze slepé uličky.

Po jejím odchodu se do křesla britského premiéra usadil Johnson, který slíbil provedení brexitu bez dohody, pokud Brusel nesouhlasí s hlavním požadavkem Londýna a nevyloučí z ní ustanovení o backstopu (režim členství Severního Irska v celní unii EU a jednotného evropského trhu po začátku přechodného období).

Na začátku srpna bylo informováno o tom, že britská královna je zklamána stávající politickou třídou a její „neschopností vládnout.“ The Sunday Times to sdělil zdroj z Buckinghamského paláce. Jsou to, podle listu, „nejkritičtější“ prohlášení královny za 67 let její vlády. Tyto poznámky vyjadřují její podráždění z „výbušných politických následků.“ Alžběta II se poprvé podělila o svoje mínění o britských politicích na soukromé akci brzy po demisi premiéra Davida Camerona. Od té doby se její nespokojenost pouze zvýšila.