Vědci sdělili, jaký nečekaný užitek má červené víno

Účinky vína

V expertimentu, kterého se účastnilo asi tři tisíce lidí z Velké Británie, USA a Nizozemska, vědci zjišťovali, jaké účinky má bílé a červené víno, pivo, cider a jiný alkohol na organismus. Byl zohledněn věk, váha, strava a také sociálně-ekonomický stav dobrovolníků.

Ukázalo se, že požití červeného vína je spojeno s velkým množstvím „prospěšných“ bakterií ve střevní mikroflóře, což je považováno za indikátor jeho zdraví. Podle vědců je to způsobeno tím, že v nápoji je mnoho polyfenolů, což jsou ochranné chemické látky, které slouží jako palivo pro mikroorganismy, také mají antioxidační vlastnosti.

„Už nějakou dobu je známo, že červené víno má nevysvětlitelně dobrý vliv na srdce, avšak tato studie ukazuje, že jeho mírná konzumace je spojena s rozmanitější a zdravější střevní mikroflórou,“ uvedla první autorka práce, lékařka Caroline Le Roy.

Výzkum dále ukázal, že červené víno pomáhá udržovat hmotnost a snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu. Podle slov lékařky stačí víno pít asi jedenkrát za týden v umírněném množství, aby byly viditelné výsledky.

​Antivirový účinek vína

Dříve bylo zjištěno, že resveratol, který je mimo jiné součástí vína, má antivirový účinek. Výsledky výzkumu jsou zveřejněny na webu MedialXpress.Vědci dodávali toto chemické spojení do lidských buněk, které byly napadeny virem kravských neštovic. Infekční agens má shodu s nebezpečným virem planých neštovic, ale není považován za smrtelný, protože se často používá jako modelový objekt. Jak bylo zjištěno, tak vysoký obsah resveratrolu v buňkách zabraňoval virům v rozmnožování v raných stádiích infikování.

Bílé víno a problémy s pokožkou

Vědci také zjistili, že ženy, které pijí bílé víno nebo likér, trpí často problémy s pokožkou. Tuto informaci uvedl Daily Mail s odvoláním na výsledky studie zveřejněné v časopise Journal of the American Academy of Dermatology. Specialisté zjistili, že ženy, které pijí tento alkohol, trpí častěji tzv. růžovkou. Ta je charakteristická podrážděním a zarudnutím pokožky na obličeji. Vypití pěti sklenic bílého vína za týden zvyšuje riziko vzniku této nemoci o 49 procent, třetina sklenic o 14 procent, uvádí vědci. Lékaři tento jev vysvětlují tím, že konzumace bílého vína oslabuje imunitní systém a rozšiřuje cévy.