V Rusku zabránili teroristickým útokům

Přeprava bomb na opuštěné místo byla příliš nebezpečná, proto byly zneškodněny přímo na místě.

Pak se podařilo velmi rychle vypátrat a zadržet člověka, který vyrobil tato zařízení, informuje FSB. Byl to místní obyvatel, již trestně stíhaný za terorismus.

Muž se přiznal, že chystal „diverzní teroristické útoky na objekty pořádkových orgánů a státních struktur“.

Je-li ve spojení s nějakými teroristickými organizacemi, nebo jednal sám, FSB neupřesnila. Není to poprvé, co došlo k zadržení teroristů v Kabardsko-Balkarsku. V dubnu FSB zadržela v hlavním městě republiky Nalčiku člena IS.

Na konci července ruské silové složky odvrátily teroristický útok v Tatarstánu, který připravovali členové teroristické organizace Islámský stát*. Jejich cílem byl útok na objekty infrastruktury, nejspíše na železniční trať. Během operace na místě, kde se chystal teroristický útok, speciální složky zadržely dva stoupence IS. Jednalo se o dva ruské občany. Během zadržení silové složky našly podomácku vyrobené výbušniny. Teroristy se podařilo odhalit díky vyšetřování jiného případu.

Náměstek ruského generálního prokurátora Alexandr Buksman uvedl, že během prvních šesti měsíců letošního roku bylo na území Ruska odvráceno 17 teroristických útoků. Buksman varoval, že v ruských regionech hrozí růst teroristické aktivity.

Podle ruského ministerstva vnitra v roce 2018 se počet teroristických útoků v Rusku snížil o 16,2 %. Vyšetřovatelům se zároveň podařilo odhalit 30 teroristických útoků před jejich provedením.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku