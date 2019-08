NYT: Díky tajnému kybernetickému útoku USA přestal Írán útočit na tankery

Dne 20. června zničily USA hackerským útokem důležitou íránskou databázi, která byla používána při útocích na ropné tankery v Perském zálivu, píše The New York Times. Teherán dosud neobnovil databázi a přestal s útoky na cizí lodě, ale zároveň přišli američtí vojáci o hlavní zdroj výzvědných údajů o činnosti Íránských revolučních gard.

Tajný kybernetický útok amerických vojáků zlikvidoval v červnu databázi důležitou pro Írán, v důsledku čehož přišel Írán o možnost útoku na cizí tankery v Perském zálivu, píše The New York Times s odkazem na vysoce postavené osoby v USA.

Noviny uvádějí, že Írán dosud nedokázal získat zpět ztracené informace a znovu spustit některé počítačové systémy včetně komunikační sítě. Zlikvidovaná databáze umožňovala Teheránu vybírat, kde a na které tankery může zaútočit, a proto po kybernetickém útoku 20. června již nedocházelo k útokům na tankery, i když se Íráncům podařilo zadržet jeden britský tanker v reakci na zadržení jedné své lodi.

Noviny dále uvádějí, že mezi USA a Íránem existoval již dlouho nevyhlášený kybernetický konflikt, přičemž se nacházely v „šedé zóně“ mezi válkou a mírem. 20. června zasadili Američané rozhodující úder v této bitvě, která pokračovala dokonce i poté, co prezident Trump odvolal rozkaz o leteckém útoku na Írán. Zdroje z administrativy tvrdí, že Írán nezvýšil v reakci na to počet útoků a pokračoval dosavadním tempem v kybernetických operacích proti vládě a korporacím USA.

Podle názoru Normana Roula, bývalého vysoce postaveného příslušníka rozvědky, je úkolem amerických kybernetických útoků změna chování Teheránu bez vyprovokování pohraničního konfliktu nebo odvetného útoku. Není o tom informována veřejnost, proto se tyto útoky podobají spíše tajným operacím, které jen málokdy dokáží odvrátit agresi, avšak dokáží demonstrovat sílu a ukázat, že USA budou reagovat na útoky nebo jiné nepřátelské aktivity.

Například den před hackerským útokem poskytlo Centrální velení důkazy, že Íránské revoluční gardy použily v květnu a červnu diverzní miny pro vyřazení z provozu ropných tankerů. Přestože vláda neobvinila Írán přímo, považovala kybernetické útoky za úměrný trest za sestřelení amerického dronu.

Avšak, jak píše The New York Times, američtí úředníci prohlásili v neoficiálním rozhovoru, že pochybují o účelnosti této operace. Kvůli ní přišli vojáci o výzvědnou síť a ztratili přístup k důležitému software, který používají Íránské revoluční gardy. Kybernetická zbraň se dá na rozdíl od konvenční použít jenom několikrát, nebo dokonce jen jednou, poněvadž nepřítel pak zlikviduje slabé místo, jehož pomocí došlo k proniknutí do jeho software, a spolu s tím zlikviduje také zdroj informací. Někteří úředníci se domnívají, že je to příliš vysoká cena, kterou bude třeba zaplatit za výsledky kybernetických útoků.