„Protest v rukavičkách.“ Český novinář rozluštil, kdo stojí za aktivistkou Gretou Thunbergovou a o co jim jde

Podle novináře Sokola Gretě ke slávě pomohli dva muži. Další otázkou už podle něho je, jestli aktivistka bude prospěšnější podnikatelům, kteří ze zeleného sektoru žijí, nebo „rozvračečům kapitalismu“.

Autor uvádí, že myšlenka stávkování před švédskými parlamentními volbami nebyla tak spontánní.

„S propagací Gretě proto od počátku pomáhal expert na PR Ingmar Rentzhog, jenž je navíc zakladatelem firmy s příznačným názvem We don’t have time (Nemáme čas),“ uvádí Sokol a přidává, že se jedná o start-up, který se snaží přes sociální sítě získat prostředky pro investice do boje s klimatickou změnou. Podle Sokola kritici „klimatického náboženství“ Rentzhoga viní z vyrobení Grety za účelem propagace knihy její matky.

Rebelie proti vyhynutí

Novinář se také domnívá, že právě osoba Ingmara Rentzhoga je důvodem, proč někteří radikální aktivisté kampaň odmítají, protože se domnívají, že se na akci nabalil velký byznys.

Z těchto kruhů společnosti má pocházet i Bo Thorén, který ve Švédsku zastupuje hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí). Podle autora se jedná o ultralevicové antikapitalistické aktivisty s heslem Změňme systém, nikoliv klima!

„Příznivci tohoto hnutí neváhají vystupovat v ruských vládních médiích a vyprávět tam o tom, jak se západní demokracie zmítají v problémech a neschopnosti,“ vyčítá aktivistům Sokol.

„Bo Thorén vyhledal Gretu Thunbergovou poté, co si všiml, že tato dcera slavných rodičů vyhrála už na jaře loňského roku v jednom z největších švédských listů esejistickou soutěž o klimatu. Později se ukázalo, že právě tento ‚rebel‘ byl opravdovým autorem nápadu na klimatickou školní stávku, kterou Greta inspirovala tisíce dětí po celém světě – aby v pátek místo učení demonstrovaly v ulicích,“ pokračuje Sokol.

Nejmladší generace si našla svůj protest

Podle něj oba muži reprezentují dva proudy. Zaprvé jde o rostoucí klimatický byznys, který se snaží peníze z veřejných rozpočtů nasměrovat do zeleného odvětví. Ve druhém případě jde o krajní levici a progresivisty, kteří klima využívají ke snaze o vyspravení západních demokracií a omezení tržního hospodářství.

Podle autora to ale v žádném případě neznamená, že celá kampaň je umělá.

„Zejména mladá a nejmladší generace si v klimatických stávkách a protestech našla svůj generační protest. Klimatická vlna se navíc stala jakousi formou protestu v rukavičkách, která umožňuje vymezovat se proti systému a nadávat na politiky, a přitom se nemuset bát, že bude člověk přiřazen k extremistům,“ uvedl na závěr Sokol.

Globální oteplování

Nedávno naopak australští vědci z Melbourne připravili zprávu, podle které se lidská civilizace v dnešní podobě dostala ke konci své existence. Důvodem rychlého kolapsu podle nich je změna klimatu, nečinnost vlád a následná sociální a ekonomická krize.

Jelikož se v nejbližší budoucnosti nepředpokládají značná úsilí na snížení úrovně spalování fosilních paliv, vědci prozkoumali scénář, podle kterého do roku 2030 globální emise dosáhnou maximálních hodnot. Nakonec do roku 2050 se průměrná teplota vzduchu na Zemi zvýší o tři stupně. Mořský led odrážející sluneční paprsky roztaje, zmizí věčně zmrzlá půda a v Amazonii začne velké sucho, uvádějí vědci.