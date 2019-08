Vyšinský se nachází na Ukrajině, prohlásil jeho právník

„Kirill, se nachází na Ukrajině… Svůj postoj k výměně (vězňů, pozn. red.) již ohlásil dříve, a to i v soudu,“ uvedl Domanskij.

Právník novinářům dále uvedl, že jeho klient nedostal zpět svůj zahraniční pas poté, co byl propuštěn na svobodu. Obhajoba bude trvat na tom, aby jeho doklady mu byly navráceny.

Šéfredaktorka Sputniku a RT Margarita Simoňanová v pátek okomentovala zprávy o probíhající výměně vězňů. Uvedla, že Vyšinský zůstává na Ukrajině.

„Nevím, koho vyměňují za koho, ale Vyšinský zůstává u sebe doma v Kyjevě,“ napsala Simoňanová na svůj Telegram.

Dříve se spekulovalo, že by Vyšinský mohl být vyměněn za ukrajinského režiséra Oleha Sencova, který byl v Rusku odsouzen k 20 letům vězení za přípravu teroristického útoku na Krymu. V červenci to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj by výměna Vyšinského a Sencova byla prvním krokem dobré vůle. Vyšinský byl propuštěn z rozhodnutí kyjevského odvolacího soudu ve středu 28. srpna.

Výměna vězňů, ke které nedošlo

V pátek ráno se objevily zprávy, že z Ruska na Ukrajinu odletělo letadlo, které má na palubě vězněné ukrajinské občany. Později se ale tyto zprávy nepotvrdily. Nicméně jak na Ukrajině, tak i v Rusku uvedli, že vyjednávání o propuštění vězňů pokračuje.

Aktualizujeme.