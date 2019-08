Erdogan oznámil, že Turecko může zahájit operaci v Sýrii bez dohody s USA

Ankara a Washington dříve dosáhly dohody na vytvoření koordinačního centra společných operací a plánované bezpečnostní zóny na severu Sýrie východně od Eufratu. Oficiální úřady Damašku kategoricky vystoupily proti této dohodě, protože podle syrské vlády omezuje syrskou suverenitu a územní celistvost, navíc má dohoda také porušovat mezinárodní právo.

„Jestli v průběhu několika týdnů naši vojáci neovládnou a nebudou kontrolovat území východně od Eufratu, budeme realizovat své plány operace. Už nám nezůstalo moc času a trpělivosti. Nikdo se nebude snažit nás oklamat za použití Islámského státu* jako záminky. To, že se teroristická organizace (síly sebeobrany syrských Kurdů), kterou jsme téměř zničili, schovala za zády našeho spojence (USA), nám přináší jiný problém,“ oznámil Erdogan, když vystoupil na ceremoniálu udělování diplomů absolventům vojenské univerzity v Istanbulu.

Dodal také, že Turecko nemá v úmyslu se vzdát členství NATO, ani svých spojenců.

Situace v Sýrii

Na začátku srpna turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že jeho země zahájí vojenskou operaci východně od Eufratu na severu Sýrie. Tato oblast je v současné době pod kontrolou kurdských sil sebeobrany, jež mají podporu Spojených států.

Dále bylo tureckým ministrem obrany Hulusim Akarem oznámeno, že pokud se Turecko nedohodne se Spojenými státy na bezpečnostní zóně v regionu, je připraveno zahájit operaci na severu Sýrie. V tomto případě by šlo o 30 kilometrů širokou nárazníkovou zónu, která by byla podél turecké hranice. Také americký prezident Donald Trump promluvil o tom, že zónu je nutné vytvořit. Turecký prezident by s tím souhlasil v takovém případě, že by ji kontrolovala turecká armáda.

*Islámský stát je teroristická organizace, která je v Rusku zakázaná