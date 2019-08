Vědci odhalili způsob, jak snížit riziko smrti na následky srdečních chorob

Specialisté 12 let sledovali návyky stravování 5,5 tisíce lidí starších 35 let. Došli k závěru, že zařazení do jídelníčku lískových a vlašských ořechů a mandlí pozitivně ovlivňuje zdraví lidí. Snížení úmrtnosti na následky srdečních chorob o 17 % bylo pozorováno při konzumaci ořechů minimálně dvakrát týdně.

Vědci zvláště zdůraznili, že jde o nesolené a syrové ořechy.

Užitek červeného vína

Výzkumný tým z Velké Británie a Belgie také oznámil, že červené víno má pozitivní vliv na střevní mikroflóru a hmotnost, také pomáhá snižovat hladinu „špatného“ cholesterolu.

V experimentu, kterého se účastnily asi tři tisíce lidí z Velké Británie, USA a Nizozemska, vědci zjišťovali, jaké účinky má bílé a červené víno, pivo, cider a jiný alkohol na organismus. Byl zohledněn věk, váha, strava a také sociálně-ekonomický stav dobrovolníků.

Ukázalo se, že požití červeného vína je spojeno s velkým množstvím „prospěšných“ bakterií ve střevní mikroflóře, což je považováno za indikátor jeho zdraví. Podle vědců je to způsobeno tím, že v nápoji je mnoho polyfenolů, což jsou ochranné chemické látky, které slouží jako palivo pro mikroorganismy, také mají antioxidační vlastnosti.

Výzkum dále ukázal, že červené víno pomáhá udržovat hmotnost a snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu. Podle slov lékařky stačí víno pít asi jednou týdně v umírněném množství, aby byly viditelné výsledky.