Zažeňte zápach a chuť. Jaké prostředky skutečně chrání před komáry?

Čím jsou nebezpeční malí krvelační živočichové, a jaké ještě metody boje s nimi vědci vypracovávají?

Nebezpeční a neporazitelní

Komáři se vyskytují na všech světadílech kromě Antarktidy. Mohou přežít ve volném vesmíru, a vajíčka arktických druhů nacházejí vědci v horních vrstvách věčně zmrzlé půdy. Samičky komárů sají krev, hlavně lidskou, a šíří četné nebezpečné choroby. Kromě pro nás exotických virů chikungunya, zika, malárie a horečky dengue, přenášejí také běžné nemocniční infekce včetně odolných vůči antibiotikům.

Britští biologové prozkoumali mikroorganismy, které na komárech žijí, a zjistili, že 80 procent z nich je odolných vůči nejméně jedné třídě protimikrobních léků. Jsou mezi nimi zlatý stafylokok a bakterie bacillus cereus, která vyvolává otravy. Možnost nakažení se objevuje pravdaže jen v případě, když je hmyzu příliš mnoho, anebo kdy se dostávají bakterie z jejich nožek do příznivého prostředí – například, do jídla.

Nepříjemné následky může mít ostatně i jedno štípnutí. V minulém roce vytáhli lékaři zpod pokožky 32leté Rusky červa dirofilaria repens, který žil v jejím organismu čtrnáct dní. Vědci vyslovili předpoklad, že se cizopasník dostal do těla ženy poté, co ji štípl komár. Pacientka potvrdila, že první symptomy (hrbolky na tváři) se objevily poté, co ji na vesnici silně poštípal hmyz.

Komáří genocida

V posledních několika letech vyprovokovali komáři hned několik propuknutí nebezpečných infekcí. Jde v první řadě o horečku zika . V roce 2016 Světová zdravotnická organizace vyhlásila dokonce tento virus za globální hrozbu kvůli velmi rychlému šíření nemoci v Africe a Latinské Americe.

U nakažených se objevuje charakteristická vyrážka, zvyšuje se teplota, bolí je svaly a začíná zánět spojivek. Horečka pomíjí za sedm dní, a zdraví dospělí lidé ji přestávají poměrně dobře. Avšak u nenarozených dětí zasahuje virus nervovou soustavu a může způsobit těžké poruchy včetně mikrocefalie.

I když v posledních třech letech dokázali vědci pochopit mechanismus pronikání viru do buňky – předchůdce neuronu, vakcína proti této chorobě dosud není. Proto je dnes většina vědeckých výzkumů zaměřeno na boj s komáry, kteří se považují za přenášeče viru.

Brazilští vědci navrhli nakažení hmyzu bakteriemi z rodu Wolbachia. Ty mohou měnit metabolismus buněk svých hostitelů, a tím blokovat šíření nebezpečných patogenů. Přičemž tento způsob je účinný proti virům zika, chikungunya a malarickým plasmodiím. Obsah virů a patogenů v slině hmyzu se po nakažení snižuje v průměru o 55 procent, a slina přestává být pro člověka nebezpečnou.

Repelenty jsou k ničemu

Komáři nakažení wolbachiemi létají nyní určitě v USA Austrálii a Číně. V Africe dávají vlády přednost sterilizaci hmyzu . Vypouštějí na svobodu geneticky modifikované samce, které mají sterilní potomstvo.

Ve vztahu ke komárům existují více humánní způsoby. Mezinárodní tým vědců tak vytvořil mutantní hmyz, který není schopen cítit lidský zápach. Samičky většinou najdou člověka díky kyselině mléčné, která je obsažena v lidském potu. To je možné díky speciálním receptorovým proteinům v komářích vouskách. Blokováním genů zodpovědných za jejich produkci byl hmyz necitlivý na pach kyseliny mléčné. Zbytek zásahu do genomu neovlivnil chování a zdraví jednotlivců.

Na druhé straně vědci z Brown University (USA) dokázali narušit vyhledávací systém lidí u komárů. Vytvořili tkaninu, do které byl přidán grafen – super silná modifikace uhlíku, což představuje listy z hexagonálních buněk o tloušťce jednoho atomu. Pokusy ukázaly, že zaprvé je pro hmyz obtížné propíchnout takovou tkáň mechanicky a zadruhé se komáři ani nesnažili posadit nebo prokousnout kůži chráněnou touto oblastí. Autoři vývoje naznačují, že suché filmy grafenu brání komárům cítit oběť, protože nepropouští molekuly látek, na které se hmyz orientuje.

Co se týče repelentů proti komárům, které už lidé používají, většina z nich je k ničemu, říkají vědci. Testovali 11 druhů repelentů na komárech tropických, kteří byli považováni za nosiče viru zika. Byly to vonné svíčky, spreje, náramky obsahující rostlinné výtažky a ultrazvuková zařízení. Nic z toho nemohlo plně chránit dobrovolníka, kterého vědci přenechali hladovému hmyzu. Nejúčinnější léky byly ty, které obsahovaly citronový eukalyptový olej nebo diethyltoluamid (účinný na 60 %). Ale ultrazvuková a zařízení a náramky, jak se ukázalo, nefungují vůbec.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.