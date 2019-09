USA poškodily reputaci dolaru sankcemi proti Íránu, prohlásil Lavrov

Ministr řekl, že Írán měl v souladu s platnými dohodami nezadatelné právo na obchod se zahraničím, především svojí ropou, a získávat za to příslušné prostředky z prodeje.

„Když USA všem zakázaly nákup íránské ropy a také placení za zboží z Íránu dolary, ocitla se drtivá většina zemí, především společností, ve velmi svízelné situaci,“ prohlásil Lavrov.

„Jsou závislí na americkém trhu, na dolaru, který kvůli těmto aktivitám přichází o svoji reputaci v očích světového společenství, Washington samozřejmě poškodil pozici dolaru jako mezinárodního platidla svými rozhodnutími nejen o Íránu, ale také dalšími sankcemi, podle kterých byly výpočty v dolarech zakázány té nebo jiné zemi, má-li vládu, jež není Američanům po chuti,“ zdůraznil ministr.

Návrat běženců do Sýrie

Lavrov ve svém projevu také poznamenal, že většina západních zemí nevytváří příslušné podmínky pro návrat syrských běženců.

„Potíže spočívají především v tom, mluvíme-li o konkrétních úkolech, jejichž splnění přispěje k návratu běženců, že většina západních států neprojevuje dostatečnou pozornost k vytvoření podmínek pro návrat běženců a vnitřních přesídlenců,“ řekl Lavrov.

„Tomu se v podstatě věnujeme jenom my, do jisté míry také naši indičtí partneři, čínští partneři, Západ však kategoricky odmítá investovat do vytvoření podmínek pro normální život pod záminkou, že to nemohou zahájit, dokud není vše jasné s politickým procesem,“ dodal Lavrov.

Situace se Společným plánem pro Írán

Ruský ministr zahraničí označil situaci kolem Společného všeobsáhlého akčního plánu pro íránský jaderný program za znepokojivou.

„Situace je nepochybně znepokojivá. Je to dohoda, která byla nazvána Společný komplexní akční plán pro urovnání íránského jaderného problému, která nabyla platnosti v roce 2015 a kterou všichni členové světového společenství bez výjimky označili za vynikající úspěch mezinárodní diplomacie posledních desetiletí, a to nejen z hlediska zmírnění situace kolem Íránu, v oblasti Perského zálivu, ale také z hlediska posílení režimu nešíření jaderných zbraní,“ prohlásil ministr.

Lavrov připomněl, že když USA vystoupily jednostranně z této dohody, vyvolalo to ve všech obavy. „USA se ale na tom nezastavily, zakázaly všem ostatním státům plnění Společného plánu, i když byl schválen rezolucí Rady bezpečnosti OSN, která je povinná pro všechny členy OSN,“ zdůraznil ministr.

„Potvrzuji ještě jednou, že Rusko spolu s ostatními účastníky této dohody o íránském jaderném programu jí neměnně potvrzuje svoji věrnost,“ prohlásil Sergej Lavrov.

Ministr rovněž připomněl návrh francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který ho s ruským prezidentem Vladimirem Putinem projednal v Fort de Brégançon.

„Mezi těmito návrhy byl také návrh ohledně překonání krize kolem Společného plánu… Doufáme, že tyto aktivity Francie a jejího prezidenta budou mít výsledek,“ řekl Lavrov.