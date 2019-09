Mogheriniová promluvila o největším balíku pomoci Ukrajině za celé dějiny EU

„Konflikt na Ukrajině není ještě ukončen, ale za těchto pět let urazila Ukrajina velký kus cesty. Dnes je to stabilnější země než před pěti lety. Naše práce s Ukrajinou má silnou složku v bezpečnostní sféře, ale investujeme také do lidského rozvoje země, do infrastruktury, vytvoření pracovních míst…,“ prohlásila v projevu v Bruselu.

Podle jejích slov „jsme Ukrajině dohromady poskytli největší balík podpor v dějinách EU“. Mogheriniová má za to, že se v mnohém díky tomu této zemi podařilo kráčet vpřed a snažit se „překonat krizi na novém základě“.

Ukrajina a Evropská unie v září 2018 podepsaly čtvrtý program makrofinanční pomoci v celkové výši jedné miliardy eur. Prostředky jsou vyčleňovány výměnou za splnění konkrétních podmínek.

V prosinci vyčlenila EU Ukrajině první tranši makrofinanční pomoci v částce 500 milionů eur.

Poslanec italského parlamentu za Ligu Severu, člen výboru pro vzájemné vztahy s EU, pozorovatel za OBSE v ukrajinských volbách Matteo Bianchi dříve prohlásil, že bude trvat na auditu veškeré pomoci EU Ukrajině.