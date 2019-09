Emily Ratajkowski čelila kritice kvůli odvážným plavkám

Jde o dvoudílné plavky bez ramínek s leopardím potiskem, ve kterých se vyfotila sama modelka. Kupující byli pobouřeni nejen téměř nahým tělem modelky na reklamním snímku, ale také příliš vysokou cenou za plavky.

Ohlasy sledujících

„Nemůžu uvěřit tomu, že se vám to zdá normální. Vždyť je skoro nahá. Proč se lidé tak nahánějí za sexualitou?“ sdělila svůj názor jedna z nich.

„160 dolarů za bikiny, které v podstatě moje tělo nezakryjí?“ podivila se druhá sledující.

„Líbí se mi její energie, ale jsou vůbec takové plavky vhodné ke koupání?“ okomentovala další žena příspěvek.

Daná publikace shromáždila více než 25 tisíc lajků.

Kontroverzní fotografie

V srpnu zveřejnila Emily Ratajkowski fotografii z pláže s optickou iluzí a znepokojila své fanoušky. Na fotografii leží dívka na zádech svého manžela Sebastiana Biar-McClarda. Vyfotila se takovým způsobem, že sledující byli poněkud zmateni a neoholené podpaží jejího manžela považovali za její koleno.

Další kontroverzní fotografii si fanoušci mohli všimnout rovněž v srpnu. Modelka zveřejnila fotku s neoholeným podpažím a k fotce napsala příspěvek o feminismu. Daný snímek vyfotila Ratajkowski pro americký časopis Harper Bazaar. V příspěvku vysvětlila, proč by se k ženám měli ostatní chovat s důstojností a respektem.

„Pravdou je, že ženou jsem byla vždycky ráda. Když mi bylo 12 nebo 13 let, ráda jsem si zkoušela krajkové podprsenky a malovala jsem si rty lepivým leskem. Bylo to tak zábavné! Samozřejmě si jsem jistá, že většina mých dřívějších experimentů o tom, co to znamená být dívkou, se konala pod silným vlivem mizantropné kultury. Jsem si jistá, že způsob, jakým teď projevuji svou sexualitu, bude také kritizován. Je to ale můj výběr, ne? Není to podstata feminismu – svoboda volby?“ sdílela modelka.

U tohoto příspěvku však modelka musela čelit jisté kritice, jelikož ne každý s jejím názorem souhlasil. Především byla obviněna z pokrytectví, modelce vyčítali, že podstatu feminismu chápe špatně.

Emily Ratajkowski je 28letá americká modelka a herečka. Narodila se ve Velké Británii, později se přestěhovala do Kalifornie. V roce 2009 se během studia na univerzitě začala naplno věnovat modelingu.