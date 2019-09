Hurikán Dorian ztrácí na síle, nehledě na to má však oběti. Zemřel i sedmiletý chlapec

Na Bahamských ostrovech zemřelo celkem 5 osob v důsledku hurikánu Dorian. S touto informací přišly New York Times s odkazem na premiéra Huberta Minnise.

Hurikán zasáhl v neděli pobřeží severních Baham, ostrov Abako. Média informovala o smrti sedmiletého chlapce. Noviny Bahama Press s odkazem na očité svědky zase psaly, že obětí bylo na ostrově více. Hurikán způsobil velké škody na infrastruktuře ostrova. Mezinárodní federace společností Červený kříž a Červený půlměsíc informovala, že na Bahamách je zničeno více než 13 tisíc domů. Florida, Georgie, Jižní a Severní Karolína zavedly nouzový režim a pobřežní okresy oznámily evakuaci.

Hurikán bude slábnout

V úterý 3. září bylo oznámeno, že hurikán zeslábl na 3. kategorii, sdělilo Národní centrum Spojených států pro sledování hurikánů

„Maximální rychlost větru dosahuje 195 kilometrů za hodinu s nárazy,“ píše se v prohlášení.

Hurikán bude v blízké době slábnout, nicméně v několika příštích dnech bude velmi silný.

​Ruská kosmická agentura Roskosmos pořídila snímek hurikánu Dorian, který zasáhl severní část Bahamských ostrovů. Kosmické snímky Roskosmosu používají záchranáři k posouzení rozsahu ničení, k obnovení komunikace a zabezpečení jídla a vody pro obyvatele, píše se v tiskové službě státní společnosti.

Hurikán Dorian

Na začátku září bylo informováno, že hurikán Dorian, který míří na sever a mohl by zasáhnout pobřeží Georgie a Jižní Karolíny, bude pravděpodobně nejsilnější za poslední desetiletí. Atlantický hurikán Dorian dosáhl v pátek večer 30. srpna čtvrté „velmi nebezpečné“ kategorie, rychlost větru v epicentru byla 215 kilometrů za hodinu. „Obyvatelům se doporučuje, aby měli týdenní zásobu potravin a vody. Obyvatelé východního pobřeží byli vyzváni, aby pozorně sledovali zprávy- směr bouře není jasný,“ je uvedeno ve zprávě.

K hurikánu se na svém twitterovém účtu vyjádřil i prezident USA Donald Trump. Napsal, že „to vypadá, že naše velká Jižní Karolína by mohla být zasažena mnohem silnějším hurikánem, než jsme si mysleli dříve. To platí i pro Georgii a Severní Karolínu“. V souvislosti s hurikánem prezident oznámil, že svou návštěvu do Polska u příležitosti 80. výročí vypuknutí 2. světové války, zruší.

Dorian je v této sezóně čtvrtým hurikánem. Z těch tří předchozích vedl k obětem pouze Barry, kdy zemřela jedna osoba. V minulé sezóně zasáhly Floridu dva hurikány – Gordon a Michael s několika desítkami obětí.