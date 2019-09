Peking vyjádřil protest USA kvůli sankcím vůči energetickým společnostem

Ministerstvo obchodu USA již dříve do sankčního seznamu přidalo čtyři společnosti: China General Nuclear Power Group, China General Nuclear Power Corporation, China Nuclear Power Technology Research Institute Co. Ltd. a Suzhou Nuclear Power Research Institute Co. Ltd. Američané tyto společnosti podezřívají z pokusu o získání jaderných technologií a materiálů z USA, které by byly použity k vojenským účelům.

Poškodí to i americké státní podniky

„Podobné akce zcela mažou pojem o národní bezpečnosti a zneužívají opatření exportní kontroly. Nejen, že to poškodí čínské společnosti, ale také to ovlivní odpovídající státní podniky, včetně těch amerických,“ uvedl Liu Hua.

Označil také akce Washingtonu za protekcionistické a jednostranné a dodal, že škodí jak zájmům čínských společností, tak i zájmům společností všech států.

„Věřím, že USA zastaví tyto chybné činy a budou problémy řešit cestou konzultací na rovnoprávném základu,“ uzavřel náměstek čínského ministra.

Čína si nepřeje eskalaci obchodní války

Na konci srpna čínský vicepremiér Liu Che sdělil, že je Čína rozhodně proti eskalaci obchodní války a je ochotna pokračovat v konzultacích s USA za účelem odstranění obchodních rozporů. Vicepremiér učinil prohlášení, ve kterém sdělil, že Čína je rozhodně proti blokádě ve sféře nových technologií a proti obchodnímu protekcionismu. „Čína vynakládá úsilí k zajištění celistvosti výrobních řetězů, jsme ochotni řešit problém na konzultacích a s pomocí spolupráce, jsme rozhodně proti eskalaci obchodní války,“ dodal.

Prezident USA dříve prohlásil, že Spojené státy zvýší od 1. září cla na čínské zboží v hodnotě 300 miliard dolarů nikoli o 10 %, jak bylo původně v plánu, ale o 15 %. Na další skupinu zboží bude od 1. října činit clo 30 %, ne původních 25 %. Toto rozhodnutí Spojených států následovalo poté, co Čína zavedla dodatečná cla na dovoz amerického zboží ve výši 75 miliard dolarů ročně.

V Číně na to reagovali poznamenáním, že jednostranné jednání a uchýlení se k psychické štvanici, obchodnímu protekcionismu a maximálnímu nátlaku porušuje konsenzus dosažený vůdci obou zemí, jakož i zásady vzájemného respektu, rovnosti a vzájemného prospěchu.

V prohlášení čínského ministerstva obchodu je uvedeno: „Čína vyzývá Spojené státy, aby neprovedly nesprávné posouzení situace, nepodceňovaly rozhodnost čínského národu, aby zastavily svá chybná jednání, v opačném případě bude za všechny následky odpovědná americká strana.“

Obchodní válka mezi Čínou a USA

Obchodní konflikt mezi Čínou a USA trvá od loňského léta, kdy se Washington rozhodl zavést clo ve výši 25 % na dovoz 818 druhů čínského zboží v celkové výši 34 miliard dolarů ročně. Čínská strana reagovala recipročně.

Koncem května, po jedenáctém kole konzultací, strany oznámily zavedení vzájemných obchodních cel: USA na čínský dovoz za 200 miliard dolarů, Čína na více než pět tisíc amerických výrobků za 60 miliard.